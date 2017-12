Prezenty na święta w internecie? Uważaj na przestępców!

Kupujesz prezenty na święta w internecie? Oto zagrożenia, na które trzeba uważać w okresie przedświątecznym. Warto mieć ich świadomość, ponieważ przez najbliższy miesiąc wielu oszustów rozpocznie w internecie prawdziwe żniwa - będą podszywać się pod sklepy, rozsyłać nieprawdziwe faktury czy naciągać na sztuczne promocje.

Oszustwa, na które trzeba uważać

Od wielu lat na początku grudnia pojawiają się oszustwa związane z kupowaniem prezentów świątecznych. Oszuści korzystają wówczas z zakupowego szaleństwa, w którym łatwo stracić rozsądek i zimną krew. Przedstawiamy kilka przykładowych zagrożeń, na które możesz być narażony kupując prezenty dla najbliższych.

Uważaj na fałszywe faktury

Wraz ze świętami w skrzynce odbiorczą pojawiają się liczne promocje świąteczne. Nie zawsze łatwo zapamiętać sklepy on-line, w których faktycznie kupowaliśmy. Korzystają z tego oszuści wysyłając nam fałszywe pokwitowania, faktury itp. Niespodziewany mail od znanego sklepu przez większą część roku wyda się większości użytkowników podejrzany, ale w czasie świątecznych zakupów można być podatnym na nieprzemyślane kliknięcie w tego typu wiadomość. Jeśli nie będziemy ostrożni, możemy niechcący zainstalować sobie wirusa lub trafić na stronę phishingową wyłudzającą nasze dane osobowe.

Fałszywe wiadomości o statusie wysyłki

Podobnie jak ilość maili z fałszywymi fakturami, co roku w okresie świątecznym rośnie liczba fałszywych powiadomień o wysyłkach. W tym okresie kupujący online mogą bardzo łatwo pomylić się i kliknąć w maila, którego normalnie omijaliby z daleka. Jeśli zamawiałeś paczkę, która miała przyjść za pośrednictwem UPS, a następnie dostaniesz zawirusowanego maila o niejasnej treści, że dostawa będzie opóźniona, to całkiem prawdopodobne, że będziesz chciał bliżej zapoznać się z treścią tego maila i wpadniesz w pułapkę.

Bądź ostrożny na oferty w skrzynce e-mail

Nie wszystkie promocje w skrzynce mailowej w sezonie świątecznym są godne zaufania. Niektóre z dużych sklepów, gdzie wcześniej dokonywaliście zakupów lub zgodziliście się na newslettery będą prawdopodobnie OK. Uważaj jednak na niespodziewane oferty lub promocje produktów ze sklepów lub od sprzedawców, z którymi nie miałeś wcześniej do czynienia. Oszuści chętnie wykorzystują kupujących, by ukraść ich pieniądze lub dane osobowe w ten właśnie sposób. A zamówione produkty nigdy nie nadchodzą…

Poświęć trochę więcej czasu na przyjrzenie się linkom i adresom URL

Phishingowe strony internetowe działają cały rok, ale w czasie świątecznym jesteśmy mniej uważni i możemy łatwiej paść ich ofiarą. Przed kliknięciem na linki ze stron internetowych lub wiadomości e-mail zatrzymaj na chwilę kursor nad linkiem, by wyświetlił się faktyczny adres, na który zostaniemy przeniesieni. Warto spojrzeć też na pasek adresu, by upewnić się, czy naprawdę jesteśmy na stronie, na której spodziewamy się być. To może cię uratować przed wpadnięciem w pułapkę phishingową.

Miej oko na swoje konta bankowe

Niektórzy ludzie mogą wydawać pieniądze na wszystko, co przykuwa ich uwagę, a inni planują każdy zakup. Niezależnie od tego, do której kategorii należymy, powinniśmy mieć zawsze oko na swoje konta i upewniać się, że transakcje tam zapisane faktycznie pokrywają się z zakupami, których dokonaliśmy. Wystarczy, że nasze dane trafią w ręce oszustów w jednym miejscu, gdzie robimy zakupy, a będą oni w stanie szybko opróżnić nasze konto. Trzeba uważać zarówno na czytniki kart na stacji benzynowej, fałszywe terminale w sklepach czy sklepy internetowe o słabych zabezpieczeniach.

Fałszywe ankiety

Maile obiecujące pieniądze lub karty prezentowe w zamian za wypełnienie ankiety mogą okazać się oszustwem. Często pytania są bardzo krótkie i ogólne, ale w końcu mogą poprosić o dane osobowe. Właśnie o te informacje chodzi oszustom. Poprzez gromadzenie tych informacji mogą planować dalsze, bardziej zaawansowane ataki phishingowe. Niektórzy mogą nawet bezpośrednio prosić o dane bankowe lub dane karty kredytowej, obiecując, że nie stracimy pieniędzy. Najlepiej będzie omijać tego typu strony z daleka.

Oszukane linki do "okazji"

Na koniec zagrożenie, które dominuje w serwisach społecznościowych. W okresie przedświątecznym wiele osób szuka porad zakupowych i okazji w serwisach typu Facebook. Tu także trzeba uważać - często oszuści tworzą wirtualne profile użytkowników serwisu społecznościowego, które rzekomo doradzają w zakupie świetnego sprzętu. Na koniec okazuje się jednak, że skuszeni bezpośrednim "poleceniem" kupujemy towar wątpliwej jakości lub znacznie droższy niż zwykle.

Wątpliwe "okazje"

Na koniec porada zdroworozsądkowa związana z bezpieczeństwem Waszego portfela. Pamiętajcie, że w szale przedświątecznym często kuszeni jesteśmy niesamowitymi "okazjami". Po dłuższym śledztwie internetowym okazuje się jednak, że "niepowtarzalna okazja -30%" jest zwykłym oszustwem ze strony sklepu i cena za ten sam produkt bez promocji jest dokładnie taka sama na co dzień u konkurencji. Warto więc samemu prześwietlać "okazje".

