Prezenty od ręki! Co kupić na ostatnią chwilę? [PORADNIK]

Do świąt coraz bliżej, a Ty nadal nie masz prezentu? Sprawdź, co kupić jeżeli nie możesz pozwolić sobie na zakup karty podarunkowej.

Do świąt Bożego Narodzenia coraz mniej czasu. Nadal nie kupiłeś prezentów, a karty podarunkowe lub prezenty niematerialne w Twoim przypadku nie sprawdzą się? Spokojnie masz jeszcze chwilę czasu na zakup.

Świąteczne prezenty Źródło: Hert Niks / Unsplash

W niniejszym materiale przedstawiamy propozycje prezentów na ostatnią chwilę. Co istotne kierujemy się nie tylko praktycznością, ale także dostępnością w największych sklepach z elektronika. Produkty przedstawione w niniejszym materiale kupisz od ręki w większości sklepów.

Sprawdź jakie produkty warto kupić podczas przedświątecznej wycieczki do zatłoczonego centrum handlowego. Dzięki naszemu poradnikowi nie będziesz musiał tracić czasu na szukanie inspiracji. Wystarczy, że udasz się do odpowiedniego sklepu i od ręki wyjdziesz z niego z przystępnym cenowo i praktycznym prezentem.

1. Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6

Inteligenta opaska od Xiaomi zawsze jest dobrym pomysłem na prezent. Za zaledwie sto kilkadziesiąt złotych otrzymamy funkcjonalną opaskę z wieloma funkcjami. Mi Band 6 posiada kolorowy ekran o przekątnej 1,56 cala z wysoką rozdzielczością. Opaska oferuje aplikację treningową pozwalającą monitorować 30 rodzajów treningów. Całość uzupełnia pulsometr, pulsoksymetr, wodoszczelna obudowa oraz funkcja monitorowania snu.

2. Green Cell PowerPlay10S

Green Cell PowerPlay10S

W dobie coraz wydajniejszych smartfonów powerbank to już niemalże obowiązkowe akcesorium. Sprawdzony model przyda się na co dzień oraz podczas wakacyjnych wyjazdów. Jako prezent na ostatnią chwilę polecamy powszechnie dostępny model Green Cell PowerPlay10S o pojemności 10000 mAh.

Powerbank pozwala ponad dwukrotnie naładować nowoczesnego smartfona. Na pokładzie znajdziemy dwa złącza USB Typu A oraz dwa złącza USB Typu C. W tym samym czasie możemy ładować dwa urządzenia. Green Cell PowerPlay10S pozwala na szybkie ładowanie z mocą do 18 W.

O bezpieczeństwo użytkowania dba szereg technologii monitorujących status pracy urządzenia.

3. Apple AirPods 2019

Apple AirPods 2019

W większości sklepów z elektroniką od ręki kupimy słuchawki Apple AirPods 2019. Akcesorium to do najtańszych niestety nie należy, ale z pewnością zadowoli każdego użytkownika sprzętu Apple.

Słuchawki wyposażono w chip Apple H1 dbający o łączność z wszystkimi urządzeniami z ekosystemu Apple oraz nasłuchiwanie polecenie Hey Siri.

Czas pracy na baterii wynosi do 25 godzin. Słuchawki ładowane są z wykorzystaniem złącza Lightning - takiego samego jak w smartfonach iPhone.

Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem dotykowych paneli. Dzięki optycznymi czujnikami w każdej słuchawce możemy skorzystać z automatycznego pauzowania odtwarzanego dźwięku po wyjęciu słuchawek.

4. KRUPS Nescafe Dolce Gusto

KRUPS Dolce Gusto

Smakoszom kawy z pewnością spodoba się ekspres kapsułkowy z serii Dolce Gusto. To niewielkie akcesorium, które sprawdzi się w każdej kuchni. Ekspres korzysta ze specjalnych kapsułek dostępnych w wielu rodzajach i smakach. Są one pakowane próżniowo, co gwarantuje wysoką jakość przygotowywanych napojów.

KRUPS Nescafe Dolce Gusto wyposażono w szybko nagrzewający się blok cieplny Thermoblock, podświetlane przyciski oraz możliwość regulacji wysokości podstawy do różnego rodzaju szklanek.

5. Targus Classic

Targus Classic

Klasyczna torba na laptopa jest dobrym pomysłem na prezent dla każdego. Proponujemy uniwersalny model Targus Classic. Wyposażono go w dedykowaną komorę na komputer oraz oddzielną komorę na akcesoria. Całość uzupełniają podwójne zamki wykonane z metali. Główny z nich posiada oczko na kłódkę, która pozwoli zabezpieczyć komputer przed dostępem osób trzecich. W środku znajdziemy miękkie materiały wykończenie, które minimalizują ryzyko uszkodzenia komputera.

6. SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe to uniwersalny pendrive o pojemności 128 GB. Producent postawił na konstrukcję wyposażoną zarówno w port USB Typu A jak i USB Typu C. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy pełną kompatybilność z nowymi komputerami oraz urządzeniami mobilnymi.

Pendrive posiada aluminiową obudowę z osłonką oraz miejscem na mocowanie smyczy. Urządzenie wyposażono w łączność USB 3.1 Gen 1 pozwalająca na przesyłanie danych z przepustowością do 150 MB/s. SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe dostarczany jest z 60-miesięczną gwarancja producenta.

7. Szybka ładowarka indukcyjna Samsung

Szybka ładowarka indukcyjna Samsung

Posiadacze flagowych smartfonów z pewnością docenią szybką ładowarkę bezprzewodową. Ze względu na zadowalające parametry techniczne oraz szeroką dostępność polecamy szybką ładowarkę Samsung Fast Charge.

Ładowarka wspiera ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi o mocy maksymalnej 9 W. Kwadratowa kostka posiada diodę LED, która informuje o rozpoczętym procesie ładowania. Warto podkreślić, że w zestawie otrzymamy zasilacz oraz kabel USB - elementy niezbędne do działania ładowarki.

8. Logitech M185

Logitech M185

Naszą ostatnią propozycją jest myszka Logitech M185. To kompaktowy model wyposażony w łączność bezprzewodową korzystającą z nadajnika pracującego na częstotliwości 2,4 GHz. Akcesorium kompatybilne jest z każdym nowoczesnym systemem operacyjnym. Niewielki nadajnik pozwala włożyć go w port USB laptopa na stałe.

Mysz posiada ergonomiczną obudowę z atrakcyjną stylistycznie wstawkę - do wyboru modele w kilku wersjach kolorystycznych. Żywotność baterii wynosi aż 12 miesięcy.

Podsumowanie - lepiej nie czekaj na ostatnią chwilę

Powyżej znajdziesz nasze propozycje, które z pewnością będą dostępne w największych sklepach z elektroniką nawet w wigilię. Nie oznacza to jednak, że warto czekać do ostatniej chwili. Lepiej udaj się na zakupu jak najszybciej, aby uniknąć niemiłych sytuacji oraz wielu minut spędzonych na poszukiwaniu prezentów oraz w kolejkach do kas.