Prezes Google krytykuje Apple, a poszło o dymki czatu

Firma Apple już przeszło dziesięć lat temu wprowadziła darmowe wiadomości między użytkownikami iPhonów. Chodzi oczywiście o funkcję iMessage, która to jest już charakterystyczna dla sprzętów firmy Apple. Okazuje się jednak, że może ona być źródłem problemów psychicznych wśród nastolatków, którzy korzystają z urządzeń z systemem Android, jak ujawnił niedawny raport The Wall Street Journal. Jak to możliwe?

Na początek warto przypomnieć, że przedstawiciele firmy Apple zdecydowali się na kolorystyczne rozróżnienie, które pozwala w łatwy sposób zauważyć czy wiadomość została wysłana jako SMS czy iMessage. Dymki czatów pomiędzy użytkownikami używających iOS są niebieskie, a pomiędzy iOS i Android - zielone. Okazuje się, że przez to nastolatki obawiają się ostracyzmu związanego z nieposiadaniem drogiego sprzętu i tym samym - wysyłaniu wiadomości w zielonych dymkach czatu. Na tę kolej rzeczy zareagował sam starszy wiceprezes firmy Google, Hiroshi Lockheimer, który zabrał głos na Twitterze.

Apple’s iMessage lock-in is a documented strategy. Using peer pressure and bullying as a way to sell products is disingenuous for a company that has humanity and equity as a core part of its marketing. The standards exist today to fix this. https://t.co/MiQqMUOrgn