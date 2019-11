Prezes Samsunga poprowadzi konferencje na CES 2020

Prezes Samsung Kim Hyun-seok będzie gospodarzem konferencji CES 2020, która odbędzie się 6 stycznia 2020 roku w Las Vegas.

CES 2020 rozpocznie się za dwa miesiące, ale wszystko wskazuje na to, że Samsung już od dłuższego czasu przygotowuje się do tego wydarzenia. Targi oficjalnie zostaną otwarte dla uczestników 8 stycznia 2020 roku.

Źródło: ces.tech

Prezes Samsunga Kim Hyun-seok weźmie udział w targach CES w Las Vegas 6 stycznia podczas keynote speach, czyli konferencji poprzedzającej całe targi. Informacja została podana przez koreańską publikację w The Investor. Podobno prezes ma omówić wizję Samsunga dotyczącą stylu życia konsumentów w przyszłości.

Jak widać powyżej tematyka jest bardzo niejasna i ogólna. Podejrzewamy, że Samsung skupi się na koncepcji internetu rzeczy (IoT). Podobne przemówienie miało miejsce podczas wydarzenia SDC 2019. Od Lat Samsung pracuje nad połączeniem klientów na autorskiej ujednoliconej platformie dla bardzo szerokiego spektrum produktów. Dyskusja będzie się również prawdopodobnie kręcić wokół sieci 5G, która ma zapewnić szybszy internet i może nieco zmienić krajobraz technologiczny. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w 2020 roku na rynku pojawią się pierwsze urządzenia z modemami sieci 5G, które będą jednocześnie znacznie przystępniejsze cenowo, niż tegoroczne modele.

Samsung mógłby również przedstawić informacje na temat swoich produktów, które zostaną przywiezione do Las Vegas i zaprezentowane na targach CES 2020. Ma to szczególne znacznie, ponieważ Samsung otrzymał aż 46 nagród CES 2020 Innovation Awards dla produktów wprowadzonych do sprzedaży na przestrzeni od 1 kwietnia 2019 do dnia dzisiejszego.

Na targach CES 2020 nie powinniśmy spodziewać się prezentacji najnowszego flagowego Samsunga Galaxy S11. Urządzenie to zadebiutuje w lutym na specjalnie zorganizowanej konferencji przed targami MWC 2020 w Barcelonie.

Źródło: sammobile.com