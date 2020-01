Prezydent Nintendo rozwiał wątpliwości - bez szans na Switch Pro w 2020 roku!

Nie mamy najlepszych wieści dla graczy, wyczekujących ulepszonej wersji konsoli Nintendo Switch. Prezydent japońskiej firmy jednoznacznie stwierdził, że w 2020 roku nie pojawi się żaden nowy model Switcha.

Nintendo Switch Pro jest bohaterem branżowych plotek już od miesięcy. Najczęściej sugerowano, że nowa konsola otrzyma większy ekran, wydajniejsze podzespoły i pojemniejszą baterię. Niestety, przynajmniej na rok, wszelkie informacje na temat konsoli możemy włożyć między bajki. Prezydent Nintendo - Shuntaro Furukawa, oficjalnie potwierdził, że jego firma nie ma żadnych planów co do nowego modelu Nintendo Switch na rok 2020.

Nintendo woli skupić się w nadchodzących miesiącach na rozwoju obecnych konsol (Switch i Switch Lite) i poszerzaniu swoich wpływów w innych dziedzinach branży gier (np. gry mobilne).

Jeśli chodzi o Nintendo Switch, uważamy, że ważne jest, aby nadal podnosić atrakcyjność obu systemów Nintendo Switch i rozszerzać bazę użytkowników. - Shuntaro Furukawa, prezydent Nintendo

Choć Nintendo ma za sobą znakomity rok (, o czym informowaliśmy was wczoraj), to brak nowej konsoli w roku 2020 może nieco wyhamować rozwój firmy. Warto tu podkreślić, że spory udział w zyskach japońskiego producenta miał, ujawniony w lipcu ubiegłego roku, Nintendo Switch Lite, który trafił już do blisko 5,2 milionów graczy na całym świecie.

Chcąc pozostać na topie, Nintendo musi zapewnić użytkownikom konsol sporą liczbę ekskluzywnych tytułów i to najwyższej jakości. Z całą pewnością, możemy się spodziewać również większej aktywności producenta na rynku gier mobilnych.

źródło: gamesradar.com