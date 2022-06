Prime Gaming - Amazon rozdaje 30 gier za darmo, w tym Mass Effect Legendary Edition!

Amazon właśnie ujawnił nową, znakomitą ofertę w ramach usługi Prime Gaming. Z okazji nadchodzącego wydarzenia Prime Day na graczy czeka ponad 30 gier za darmo, w tym: Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat i wiele innych.

30 gier za darmo w Amazon Prime Gaming

Amazon wie jak zadbać o sympatyków wirtualnej rozrywki. Amerykański gigant właśnie ogłosił, że z okazji Prime Day 2022, na graczy czeka aż 30 gier do odebrania za darmo w ramach usługi Prime Gaming. "Głównym daniem" są wysokobudżetowe i kultowe produkcje, jak:

Mass Effect Legendary Edition

GRID Legends

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Powyższe gry zostaną udostępnione za darmo w dniach 12-13 lipca dla wszystkich abonentów Amazon Prime. To jednak nie wszystkie darmowe produkcje, jakie na nas czekają. Od 21 czerwca do 13 lipca, bez żadnych dodatkowych opłat, gracze będą mogli pobrać również 25 gier indie, w tym kilka klasyków. Pełna lista tytułów prezentuje się następująco:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Co to jest Prime Day?

Amazon Prime Day to coroczne wydarzenie i jednocześnie wielka wyprzedaż w sklepie Amazon. Amerykańska firma każdego roku stara się dodatkowo zaskakiwać swoich klientów, czego efektem jest m.in. powyższa oferta dla posiadaczy Amazon Prime Gaming.

Amazon Prime - jak dołączyć?

Amazon Prime to obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych cenowo abonamentów w Polsce. Dlaczego? Otóż za zaledwie 49 złotych rocznie (tak, rocznie!) uzyskacie dostęp do bogatej biblioteki filmów i seriali na Prime Video (w tym The Boys, Reacher czy niebawem Władca Pierścieni), darmowe dostawy na Amazon.pl, a także darmowe gry i dodatki na Prime Gaming. Co więcej, pierwsze 30 dni jest całkowicie darmowe, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić czy ten abonament wam pasuje.

