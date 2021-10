Prime Gaming – sprawdź, co oferuje usługa Amazonu

Amazon Prime wystartował dzisiaj oficjalnie w Polsce, a my przyglądamy się dokładniej ofercie Prime Gaming.

fot. Amazon

Amazon Prime Gaming to abonament stworzony dla sympatyków gier. Amerykańska korporacja nie ukrywa, że jej ambicje wykraczają daleko poza rozwój sklepów. Serwis Prime Video ma rzucić wyzwanie Netflixowi, Disney+ czy HBO. Z kolei w Amazon Games wreszcie powstała pierwsza gra, która osiągnęła sukces komercyjny i zdobyła uznanie w oczach recenzentów – New World. W swoim portfolio producent posiada jednak jeszcze jedną usługę, a jest nią Prime Gaming. Jest to serwis o tyle nietypowy, że jest on skupiony na „rozdawnictwie”. W odróżnieniu od Xbox Game Pass czy Google Stadia nie skupia on się na streamingowaniu gier, a regularnym dostarczaniu darmowych dodatków i bonusów do najpopularniejszych tytułów, jak również regularnie zmieniających się (co miesiąc) darmowych gier.

W ramach Prime Gaming znajdziecie obecnie darmowe dodatki m.in. do takich gier jak:

Apex Legends

Far Cry 6

League of Legends

GTA Online

New World

RuneScape

FallGuys

World of Tanks

Genshin Impact

Destiny 2

To oczywiście nie wszystko, do 1 listopada 2021, możecie za darmo pobrać następujące gry:

Zobacz również:

Star Wars: Squadrons (Origin)

Ghostrunner (GOG.com)

Alien: Isolation (Epic Games Store)

Song of Horror Complete Edition (Amazon Games)

Secret Files 3 (Amazon Games)

Wallace & Gromit: Muzzled! (Amazon Games)

Wallace & Gromit: The Bogey Man (Amazon Games)

Wallace & Gromit: The Last Resort (Amazon Games)

Wallace & Gromit: Fright of the Bumblebees (Amazon Games)

Tiny Robots Recharged (Amazon Games)

Blue Fure (Amazon Games)

Whiskey i Zombies: Great Southern Zombie Escape (Amazon Games)

Red Wings: Aces of the Sky (Amazon Games)

fot. Amazon

Jeśli lubicie spędzać czas na platformie Twitch, to Prime Gaming również się wam przyda. Dzięki usłudze Amazonu zyskujecie status „Prime”, co pozwala wam korzystać z wielu przywilejów, jak choćby ekskluzywnych emoticon czy możliwości edycji czatu. W ramach Twitch Prime możecie również wesprzeć swojego ulubionego streamera.

Ile kosztują te wszystkie dobroci? Okazuje się, że niewiele, a co więcej Amazon przygotował dla nas wyjątkową ofertę.

Obecnie możecie rozpocząć swój darmowy – 30 dniowy, okres próbny z Amazon Prime. Jest to abonament, który łączy w sobie wszystkie serwisy i usługi amerykańskiego producenta. Oznacza to, że oprócz Prime Gaming uzyskacie również dostęp do Prime Video i darmowej dostawy bez limitów na Amazon.pl. Po zakończeniu darmowego okresu najbardziej atrakcyjną ofertą jest roczny abonament, za który zapłacicie jedynie 49 złotych (~ 4 zł za miesiąc). Więcej informacji na temat Amazon Prime znajdziecie tutaj.

