Prince of Persia: The Sands of Time - kultowy bohatera powraca w remake'u

Ubisoft wie jak zadowolić graczy i właśnie zapowiedział powrót kultowej serii w remake'u Prince of Persia: The Sands of Time.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake zadebiutuje już w 2021 roku

Choć plotkowano o tym od dłuższego czasu, to dopiero dzisiaj Ubisoft oficjalnie potwierdził powrót kultowej marki - Prince of Persia. Niestety nie jest to nowa odsłona serii, a "jedynie" remake gry pierwotnie wydanej w 2003 roku - Prince of Persia: The Sands of Time.

Prince of Persia wiele lat czekał na "ławce rezerwowej Ubisoftu" dzisiejsza prezentacja, to znak, że francuski producent nie zapomniał o Księciu, ale na początek chce sprawdzić czy gracze jeszcze o nim pamiętają. Prince of Persia: The Sands of Time podobnie jak oryginał, przedstawi nam historię tytułowego księcia Persji, który do swojej dyspozycji ma niezwykły artefakt - sztylet czasu. Umożliwia on mu manipulowanie czasem, co bohaterowi zdecydowanie wychodzi na zdrowie. Przed nami liczne zagadki logiczne, wyzwania zręcznościowe i starcia z wrogami.

Co się zmieniło? Przede wszystkim oprawa graficzna, Prince of Persia: The Sands of Time to pełnoprawny remake, dlatego też twórcy zdecydowali się na stworzenie gry niemal od podstaw. Usprawniono również m.in. sposób poruszania się i system walki. Jak to wszystko prezentuje się w akcji możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie.

Prince of Persia: The Sands of Time zadebiutuje 21 stycznia 2021 roku na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One i PC.

