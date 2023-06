Prince of Persia powraca! Zobacz trailer The Lost Crown

Po ponad dekadzie ogłoszono nową produkcję z popularnej serii. Jednak czy nie będzie ona rozczarowaniem?

Prince of Persia przebył długą drogę. Po raz pierwszy świat ujrzał go w roku 1989 i od razu się nim zachwycił, potem "klasyczna" trylogia została opublikowana przez Ubisoft w latach 2003-2005. Następnie wychodziły pojedyncze produkcje, które jednak nigdy nie znalazły szerszego uznania.

Teraz, 13 lat po wydaniu Prince of Persia: Zapomniane piaski, nasz zręczny bohater powraca. Ale... W wersji 2,5D. Zmieniono nieco mechanizm gry na platformówkę side-scrolling. Pełny tytuł gry to Prince of Persia: The Lost Crown. Prezentacja nastąpiła podczas Summer Game Fest, a jak prezentuje się gameplay - zobaczysz na materiale poniżej.

Zwraca uwagę i zaskakuje zmieniony wygląd Księcia, który wygląda bardziej na przybysza z Afryki. Ale jak podaje Ubisoft, nie jest to ten sam Książę, co w poprzednich grach. W tej odsłonie serii ma imię Sargon. Ale poza tym mamy taką samą mechanikę, czyli dynamiczne walki, mnóstwo akrobacji, a także manipulowanie czasem. Produkcja ukaże się 18 stycznia 2024 roku na wszystkich platformach.

Przy okazji prezentacji Ubisoft poinformował, że trwają prace nad remake Prince of Persia: The Sands of Time, jednak nie podano żadnej konkretnej daty premiery.

Źródło: Neowin