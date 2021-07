PrintNightmare - patch likwiduje problem, a zarazem wywołuje kolejny

Podatność PrintNightmare została załatana, jednak pojawił się przez nią kolejny problem. Dotyczy drukarek jednej z globalnych marek.

Najpierw na świcie gruchnęła wieść o podatności PrintNightmare, potem Microsoft wydał łatkę (tutaj wyjaśniamy, jak ją pobrać i zainstalować), która - jak się teraz okazuje - jedno naprawia, drugie psuje. Chodzi konkretnie o drukarki marki Zebra. Po wprowadzeniu łatki do Windows 10 przestają one po prostu działać. Oczywiście można przywrócić je do sprawności, cofając wprowadzoną poprawkę, jednak wówczas znowu ma się podatność PrintNightmare. Czyli - z łatką źle, bez łatki jeszcze gorzej.

Microsoft już wie o powstałym problemie i prowadzi w tej chwili badanie, mające na celu wskazanie jego źródła oraz stworzenie do niego odpowiedniej łatki. Ma to nastąpić do końca tego tygodnia. Póki co osoby korzystające z drukarek Zebra mogą spróbować zainstalować patch, odinstalować sterownik drukarki, a następnie zainstalować go ponownie - konieczne są uprawnienia admina. Jeśli to nie pomoże - cóż, trzeba zaczekać na oficjalną łatkę.

Zobacz również:

Źródło: Neowin