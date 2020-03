ProLite B2483HSU-B5/W5 - nowy monitor iiyama do biura i domu

ProLite B2483HSU-B5/W5 to monitor dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i rzadko spotykanej wśród takich urządzeń białej. Przeznaczony jest do pracy biurowej oraz typowych zastosowań domowych. Jakie są jego zalety i cena?

ProLite B2483HSU-B5 (czarny) oraz ProLite B2483HSU-W5 (biały) mają wyświetlacze o przekątnej 24:, pokazujące obraz w natywnej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) i proporcjach 16:9. Częstotliwość odświeżania to 75 Hz, jasność 250 cd/m², a kontrast 1000:1. Monitory mają węższe kąty widzenia, aby osłonić wyświetlane treści przed osobami patrzącymi na ekrany z boku. Zwraca uwagę szybkie czas reakcji - 1 ms. Sprawia to, że nie tylko powinien doskonale nadawać się do prac biurowych, ale również grania i korzystania z multimediów. Technologia Flicker-free odpowiada za regulację natężenia prądu, co ma zlikwidować migotanie. Towarzyszy temu technologia redukcji światła niebieskiego, co ma mieć pozytywny wpływ na oczy użytkowników.

ProLite B2483HSU-B5 i W5 mają także funkcję Advanced Contrast Ratio - rozwiązanie to pozwala na automatycznie dostosowanie kontrastu i jasności obrazu do stopnia natężenia oświetlenia w pomieszczeniu. W obudowie znajdują się łącza: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort, a także dwa porty USB. Sprzęt ma szerokie możliwości regulacji położenia ekranu - w tym funkcję zmiany położenia z poziomego na pionowe. Jeśli chodzi o dźwięk, mamy tu wbudowane głośniki stereo 2 x 1W oraz gniazdo słuchawkowe. Sugerowana cena detaliczna monitora wynosi 699zł. Jak podaje producent: "obecnie, oba monitory wraz z innymi, wybranymi modelami biorą udział w reaktywowanej promocji Black or White. Trwa ona u partnerów iiyamado 31.03.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów".

Aktualne ceny w sklepach iiyama ProLite B2483HSU-B5 649 zł