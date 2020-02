ProLite X4372UHSU-B1 - uniwersalny monitor Ultra HD 4K

iiyama poszerza swój katalog produktów o 43-calowy monitor ProLite X4372UHSU-B1. Ekran podzielony na cztery okna oferuje powierzchnię roboczą równą czterem monitorom Full HD i bez ramki.

Mający ekran wielkości 43-cali monitor powinien równie dobrze sprawdzić się w zastosowaniach biznesowych, jak i pracy oraz rozrywce. ProLite X4372UHSU-B1 oferuje funkcję PbP (picture-by-picture), pozwalającą na jednoczesne wyświetlanie obrazu z nawet czterech różnych sygnałów wejściowych. Jest to praktyczne zwłaszcza w zastosowaniach zawodowych - ekran podzielony na cztery okna to możliwość jednoczesnego obsługiwania wielu dokumentów, arkuszy czy programów. Podczas używania domowego możesz dzięki temu np. w jednym oknie przeglądać strony www, w drugim - YouTube. Monitor iiyama wyposażono w panel IPS, a rozdzielczość 4K (3840x2160 pikseli) powinna zapewnić wysoką ostrość i jakość obrazu.

Kolejne zalety ProLite X4372UHSU-B1 to szerokie kąty widzenia 178° - zarówno w pionie, jak i poziomie, zastosowanie technologii Flicker Free i redukcji niebieskiego światła, a także wsparcie dla X-Res. Jest to technologia mająca podrasowywać obraz, zwłaszcza przy korzystaniu z multimediów. Do tego dochodzi pełna obsługa High Dynamic Range (HDR) oraz funkcja Overdrive, poprawiająca ostrość dynamicznych scen. W obudowie znalazły się dwa głośniki oraz po dwa złącza HDMI, DisplayPort, USB 2.0, USB 3.1 Gen. 1 oraz jedno DisplayPort. Monitor ProLite X4372UHSU-B1 może być zamocowany dowolnym uchwycie lub ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

ProLite X4372UHSU-B1 jest już dostępny w sprzedaży. Ustalona przez producenta cena to 2299 zł.