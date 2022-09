Problem z logowaniem w Windows 11. Winny Microsoft

Jeśli ktoś spodziewał się, że wraz z Windows 11 znikną problemy powodowane przez samego producenta, to kolejny powód do rozczarowania.

26 sierpnia 2022 roku ukazała się łatka KB5016691. Od tego czasu zaczęły do Microsoftu wpływać zgłoszenia od użytkowników, którzy ją wprowadzili, a potem dodali do systemu nowe konto użytkownika (przy wykorzystaniu konta MS) i nie mogli się na nie zalogować. Co interesujące - w przypadku kont istniejących już jakiś czas, taki problem na szczęście nie występuje.

Czy jest rozwiązanie tego problemu? Owszem - i tym razem nie jest to łatka. Jak się bowiem okazało, problem leży po stronie serwerów Microsoftu, które musiał mieć jakiś czas na zarejestrowanie nowego użytkownika konta Microsoftu - maksymalnie zajmuje to 24 godziny, jednak w praktyce potrzebne było kilkanaście-kilkadziesiąt minut. A brak możliwości logowania może występować tylko jeden raz - przy pierwszej jego próbie.

Problem nie pojawia się, jeśli konto jest powiązane z domeną Active Directory. Opisane tu, powolne działanie rejestrowania kont ma zostać usprawnione jeszcze przed weekendem. Dlatego od poniedziałku na Windows 11 będzie można śmiało dodawać nowe konta.

Źródło: Microsoft, MS Power User