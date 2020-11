Problemów z macOS Big Sur ciąg dalszy - serwery nie udźwignęły ruchu

Wczoraj równo o godzinie 19:00 Apple udostępniło aktualizację do macOS 11 Big Sur dla wszystkich kompatybilnych komputerów Mac. Niestety, tak jak zawsze nie obyło się bez wpadek. Serwery momentalnie zostały przeciążone, a komputery pokazywały, że potrzebują nawet kilku dni na pobranie ważące nieco ponad 12 GB aktualizacji.

Niestety w tym roku awaria była poważniejsza. Po 2-3 godzinach od udostępnienia część komputerów Mac samoczynnie przerwała proces aktualizacji i wyświetliła komunikat z błędem. Kolejne próby pobrania również kończyły się niepowodzeniem.

Yup - going to take until 8am, apparently ???????? pic.twitter.com/QyEwd8kDDc

Osobiście miałem problem z instalacją nowej wersji oprogramowania na dwóch komputerach - iMac'u i MacBook'u Pro. Po dwóch godzinach prób poddałem się i spróbowałem ponownie dziś rano. iMac bez problemu zaktualizował się do macOS Big Sur, ale MacBook Pro nadal nie był w stanie zainstalować aktualizacji. Nie pomogło nawet ręczne przeniesienie instalatora na pendrive.

W międzyczasie Apple oficjalnie poinformowało o problemach z serwem aktualizacji. Witryna pomocy technicznej informuje, że problemy rozwiązano o 11:15 czasu CET (Central European Time). Zgadzałoby się to z moimi próbami instalacji na MacBooku. Oprogramowanie udało mi się wgrać dopiero koło godziny 11.

Serwer aktualizacji został przez Apple chwilowo wyłączony. Użytkownicy z całego świata nie mogą zainstalować również najnowszych wersji beta iOS 14.3, watchOS 7.2 oraz iPad OS 14.3. Niestety najnowsze informacje ze świata wskazują, że nadal wstępują problemy z instalacją macOS Big Sur.

@AppleSupport MacOS Big Sur keeps saying it can’t install. Please help pic.twitter.com/O9fMqZXoeE