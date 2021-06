Problemy z dostępem do usług PKO Banku Polskiego

Klienci z całej Polski zgłaszają problemy związane z korzystaniem z usług takich jak logowanie czy wykonywanie przelewów.

Aplikacja PKO Bank Polski

Dzisiaj od godziny 10:30 na serwisie Downdetector zaczęły pojawiać się zgłoszenia użytkowników dotyczące usług PKO Banku Polskiego. Ponoć klienci mają problemy z zalogowaniem się do elektronicznego systemu, wypłaceniem pieniędzy czy wykonywaniem płatności. Wygląda na to, że do awarii dochodzi w całym kraju, zgłoszenia pojawiają się z różnych miast na mapie.

Na oficjalnej stronie banku nie znaleźliśmy wyjaśnień dotyczących sytuacji, podejrzewamy jednak, że trwają prace serwisowe. PKO Bank Polski jest jednym z największych banków uniwersalnych w naszym kraju, sądzimy więc, że awaria zostanie szybko naprawiona.

screen z serwisu downdetector

