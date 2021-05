Problemy z dostępnością Galaxy A52 i A72. Co robić?

Planujesz zakup jednego z nowych średniaków Samsunga? Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Koreańczycy mają problem z produkcją najnowszych urządzeń z serii Galaxy A. Co robić? Ile potrwają utrudnienia?

Wydawać by się mogło, że pandemia koronawirusa powoli przechodzi do historii, ale niestety kryzys nadal jest obecny. Producenci półprzewodników, mikroprocesorów oraz procesorów mają ogromny problem z produkcją układów. Skutkuje to ogromnymi opóźnieniami w branży motoroymcyjnej oraz technologicznej.

Samsung Galaxy A72

Samsung, który dotychczas dosyć dobrze radził sobie z wszystkim opóźnieniami wywołanymi pandemią koronawirusa ma obecnie spory problem. Najnowsze średniaki Galaxy A52 oraz Galaxy A72, które świetnie przyjęły się na rynku mogą nie sprzedawać się tak dobrze, jak oczekiwano. Wcale nie chodzi tu jednak o zainteresowanie konsumentów, a możliwości produkcyjne fabryk.

Najnowsze informacje sugerują, że smartfony Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G oraz Galaxy A72, które zostały zaprezentowane w marcu 2021 roku są produkowane w szczątkowych ilościach. Wszystko przez brak dostępu do podzespołów.

Samsung mocno chwalił się modelem A52 5G w Stanach Zjednoczonych. Smartfon miał być jednym z najtańszych urządzeń z 5G na tamtym rynku. Niestety tak się nie stało, ponieważ pomimo obietnic urządzenie nadal nie trafiło do sprzedaży w tamtej części świata.

Raport The Elec donosi, że wszystko w związku z problemami z zakupem procesorów. W przypadku średniaków Samsunga mowa o układach Snapdragon 720G oraz Snapdragon 750G. Obecnie popyt na te układy do średniaków znacząco przewyższa podaż.

W chwili obecnej dostępność Samsungów Galaxy A52, A52 5G oraz A72 w naszym kraju jest dobra. Smartfony dostępne są w większości sklepów z elektronika oraz u największych operatorów sieci komórkowej. Nie wiemy, czy problemy Samsunga wpłyną na dostawy średniaków w Europie. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem któregoś z nowych Galaxy A, lepiej się pośpiesz, aby uniknąć ewentualnych problemów z dostępnością.

Źródło: slashgear.com