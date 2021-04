Problemy z pierwszym lotem na Marsie - helikopter Ingenuity nie wystartował

Długo wyczekiwany lot marsjańskiego drona Ingenuity się nie odbył. NASA informuje o problemach i przesunięciu daty startu. Sprawdź, co się stało.

Przypomnijmy, że helikopter marsjański Ingenuity dotarł na powierzchnię czerwonej planety we wnętrzu łazika Perseverance, który wylądował na Marsie 18 lutego bieżącego roku. Głównym celem drona ma być nawigacja z powietrza i wyznaczanie dla Perseverance dogodnych ścieżek do poruszania się. Ostatecznie jednak, jego misja jest bardziej znacząca, niż mogłoby się wydawać.

W przypadku Ingenuity nie chodzi bowiem jedynie o cel, ale również to, jak zostanie on osiągnięty, albowiem jeszcze nigdy w historii eksploracji kosmosu nie udało się wykonać lotu kontrolowanego na planecie innej niż Ziemia. Jest to o tyle trudniejsze, iż każda planeta ma swoje własne warunki atmosferyczne, różniące się od panujących na naszym globie i Mars nie jest tu wyjątkiem. Dlatego też Ingenuity został tak skonstruowany, aby dostosować się do marsjańskiej atmosfery. Tak więc już sam start i wzniesienie się w powietrze tego wyjątkowego drona ma być historycznym wydarzeniem, o ile dojdzie do skutku.

Problemy techniczne i odwołany start

Helikopter marsjański Ingenuioty miał podjąć pierwszą próbę lotu 11 kwietnia (dziś nad ranem według polskiego czasu). Niestety okazało się to niemożliwe, a stojąca za projektem agencja NASA powiadomiła o przesunięciu terminu startu na 14 kwietnia „lub później”.

Powodem tej sytuacji były problemy techniczne, które pojawiły się podczas piątkowego testu wirników helikoptera. W momencie, gdy weszły one w wyższy stopień obrotów oprogramowanie wykryło błąd i próba została przedwcześnie zakończona.

Przedstawiciele NASA zapewniają jednak, że dron jest w dobrym stanie i nie uległ uszkodzeniu. Niestety, nie wiadomo jeszcze co było powodem błędu i obecnie trwa analiza danych telemetrycznych urządzenia w celu zdiagnozowania usterki.

Razem, a jednak osobno – Perseverance i Ingenuity

Wbrew pozorom, ustalenie dokładnej, nowej daty podjęcia próby startu nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Nie każdy bowiem wie, że za misjami łazika i drona stoją odrębne grupy badaczy nadzorujących ich misje.

Biorąc pod uwagę, iż Perseverance ma rejestrować i doglądać startu Ingenuity, termin próby misi zostać dostosowany do planów łazika. Sprzęt ten jest z kolei niezwykle zapracowany, a pomiędzy pozyskiwaniem nowych informacji oraz materiałów badań, łączy się z otaczającymi Marsa satelitami w celu przesłania za ich pośrednictwem danych na ziemię. Sam proces nie jest zbyt szybki i wymaga czasu ze względu na m.in. ogromne odległości i warunki sprzętowe.

