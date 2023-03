Problemy ze snem? Te sprytne sprzęty mogą pomóc

Przesilenie wiosenne daje ci się we znaki? Nocą nie możesz zmrużyć oka, a rano trudno jest ci wstać? Te urządzenia mogą ci pomóc.

Spis treści

Tego, jak ważny jest dobry, jakościowy wypoczynek, raczej nie trzeba nikomu wyjaśniać. Odpowiednia liczba przespanych godzin, optymalna temperatura, czyste powietrze... Niestety, mieszkańcy miast mierzą się tez z problemem zanieczyszczenia światłem – ale i na to znajdzie się rada. Oto, co oferują producenci i jakie AGD może okazać się pomocne.

Zanieczyszczenie światłem – co można z tym zrobić?

Na zanieczyszczenie światłem narażeni są w szczególności mieszkańcy dużych miast. Całonocne oświetlenie ulic, liczne światła z okolicznych budynków i reflektory samochodów sprawiają, że w sypialni nigdy nie jest idealnie ciemno. Okazuje się, że ludzki organizm nie wypoczywa wówczas tak, jak należy. Mogą pojawić się problemy z zasypianiem i trudności w wejście w głębszą fazę snu. Oczywistą wydaje się być zatem konieczność zamontowania specjalnych rolet, które maksymalnie ograniczą ilość docierającego do sypialni światła. Można rozważyć zakup systemu z napędem elektrycznym. Tego typu modele otwierają się, ustawiają i zamykają niemal bezgłośnie. Takimi inteligentnymi roletami można sterować przy pomocy centrali sterowania, za pośrednictwem smartfona, a nawet poprzez asystenta głosowego. Czy może być coś lepszego niż szczelne zasłonięcie okien w sypialni bez wstawania z łóżka? Jeśli też uważasz, że nie – zerknij, jakie funkcjonalne rozwiązania ma w ofercie marka Somfy!

Zobacz również:

Fot. Somfy Fot. Somfy

Gadżety, dzięki którym masz pewność, że nic cię nie zaskoczy

Wieczorem przytłaczają cię różne myśli i analizujesz, czy na pewno masz ustawiony na rano budzik i nie zaśpisz do pracy? Kilka razy wstajesz, by upewnić się, czy twój telefon ładuje się i rano będzie gotowy do używania przez cały kolejny dzień? Koniecznie zaopatrz się w budzik z ładowarką indukcyjną! To małe centrum dowodzenia, które powinno znaleźć się w każdej sypialni. Tani gadżet tego typu kupisz np. w Action. Moim zdaniem, warto też zajrzeć na Amazon – ta platforma sprzedażowa oferuje naprawdę spory wybór tego typu urządzeń!

Relaks przed snem – to może pomóc

Specjaliści nie bez powodu radzą, by – zamiast oglądania filmu czy serialu – postawić na dobrą książkę. Ekrany komputerów i telewizorów emitują niebieskie światło, które z pewnością nie przyczyni się do poprawy jakości naszego snu. Jeśli więc chcesz rano wstać bez frustracji, a za to mieć dużo energii na cały dzień, lepiej wieczorem zajmij się jakąś lekturą. Można uraczyć się też ciepłym ziołowym czy owocowym naparem. Co ciekawe, długo parzona zielona herbata też ma właściwości relaksujące i obniżające stres.

Idealnym dopełnieniem tego zestawu będzie aromaterapia. W zależności od potrzeb, możemy postawić np. na olejek lawendowy. Ważne, by wybierać te w pełni naturalne produkty. Jak to działa? Potrzebny jest specjalny dyfuzor, jak np. HomeAir BOARD. Wystarczy wlać odpowiednią ilość wody, a następnie dodać kilka kropel ulubionego eterycznego. Urządzenie działa w oparciu o technologię ultradźwiękową, dzięki czemu jego pracy towarzyszy delikatne "plumkanie" poruszającej się wody. Co ważne, działanie urządzenia można zaprogramować zgodnie z aktualnymi potrzebami. Dodatkowym, miłym akcentem jest kolorowe podświetlenie, które towarzyszy pachnącej mgiełce.

Fot. Anna Sadkowska–Rojek/PCWorld

Koniecznie przyjrzyj się też innym modelom dyfuzorów. Warto dopasować design urządzenia do wnętrza i własnego gustu – różnorodność jest naprawdę imponująca, zatem jest z czego wybierać! Zobacz np. dyfuzor ultradźwiękowy SHARP DF-A1E-B, który możesz upolować w tym sklepie.

Czyste powietrze nocą to podstawa

Nie można wyobrazić sobie wysokiej jakości snu, któremu towarzyszą zanieczyszczenia powietrza. Aby pozbyć się z niego pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, a także lotnych związków organicznych, potrzebujesz dobrego oczyszczacza powietrza. Jaki wybrać? Zwróć uwagę na wydajność wyrażoną w wartości CADR. Warto przemyśleć też, jakie maksymalne gabaryty urządzenia pomieści sypialnia i na jakich funkcjach najbardziej nam zależy. Warto bowiem wiedzieć, że oczyszczacze powietrza oferują często też np. jonizację lub nawilżanie. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić, by nie przepłacić – koniecznie zajrzyj do mojego rankingu oczyszczaczy powietrza. Przetestowałam je wszystkie osobiście i wskazałam najlepsze.

Koniecznie sprawdź np. oczyszczacz Webber AP8700, który kupisz np. w tym sklepie.

Zbyt suche powietrze to nic zdrowego

Skoro oczyszczacz, to również… nawilżacz powietrza! Nie da się spać, oddychając przez przesuszone śluzówki. Nie jest to ani przyjemne, ani zdrowe. Szczególnie w sezonie grzewczym warto więc zainwestować w urządzenie, które sprawi, że wilgotność powietrza w sypialni osiągnie odpowiedni poziom. Jaki wybrać? To nie będzie łatwa decyzja, bowiem do wyboru są modele ewaporacyjne, ultradźwiękowe oraz parowe. Odpowiedź z pewnością znajdziesz w tym artykule.

Ja tymczasem polecam sprawdzić cenę nawilżacza Philips HU2716/10, który w tym sklepie ma naprawdę dobrą cenę.

Na koniec ciekawostka, która będzie doskonałym uzupełnieniem twojego zestawu sprzętów pomocnych w zasypianiu – Dyson Solarcycle Morph, czyli inteligentna lampa, którą możesz sterować z poziomu smartfona. Miałam okazję osobiście ją przetestować. Jest droga, ale naprawdę warta swojej ceny. Recenzję tej sprytnej lampy przeczytasz tutaj.