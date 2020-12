Procesor ARM kluczem do sukcesu - sprzeda się 3x więcej MacBook'ów

Znany analityk Ming Chi-Kuo przekazał, że decyzja o zastosowaniu procesorów ARM była strzałem w dziesiątkę.

Po kilku miesiącach oczekiwania Apple wprowadziło na rynek nowe komputery z procesorami ARM. Układ M1 chwalony jest za rewelacyjną wydajność i wysoką energooszczędność.

Aktualny model MacBooka Pro 16

Znany analityk zajmujący się firmą Apple - Ming Chi-Kuo poinformował o najnowszych prognozach sprzedażowych komputerów Mac.

Na przestrzeni ostatnich lat najwięcej komputerów Apple sprzedało w 2017 roku. W ostatnich dwóch latach liczba sprzedanych komputerów systematycznie spada, ale wiemy już, że rok 2020 gigant z Cupertino zamknie na plusie.

Portal iMore przekazał, że w 2021 oraz 2022 roku Apple zwiększyło zamówienia na ekrany Mini-LED o 350% oraz 450%.

Pierwotnie przewidywano produkcję 2-3 milionów paneli w 2021 roku oraz 4-5 milionów sztuk w 2022 roku. Ze względu na lepszą niż prognozowano cenę produkcji ekranów Mini-LED, Apple gwałtownie zwiększyło zamówienia.

Obecnie szacuje się, że w przyszłym roku do Apple trafi od 10 do 12 milionów wyświetlaczy Mini-LED. W 2022 roku będzie to aż 25-28 milionów paneli.

Informacje te wskazują, że Apple przygotowuje się do prezentacji zupełnie nowych modeli MacBook'a Pro. Obecna generacja dostępna jest na rynku od ponad czterech lat.

Kuo donosi, że na rynku pojawi się zupełnie nowy MacBook Pro w dwóch rozmiarach - 14 cali oraz 16 cali.

Rok później na rynku zadebiutuje zupełnie nowy MacBook Air, którego wygląd został odświeżony dwa lata temu.

Dodatkowo komputery Mac mają nieco stanieć. Wszystko ze względu na niższy koszt produkcji procesorów Apple Silicon. Gigant z Cupertino nie musi już płacić za licencje firmie Intel. Tańszy procesor zrównoważy zastosowanie droższego ekranu Mini-LED.

