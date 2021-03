Procesor Apple M1 lepszy w testach od Intela Core i7-11700K

Ośmiordzeniowy procesor Apple pokonał w teście PassMark Core i7-11700K. Jednak do i9-11900K sporo mu zabrakło.

Wyniki testu pokazał serwis Notebookcheck. Okazało się, że procesor Apple M1 w teście wydajności jednego wątka jest lepszy o dokładnie 8 punktów od Intel Core i7-11700K. Procesor firmy Intel ma również osiem rdzeni (zostały one stworzone w architekturze Cypress Cove). Przed debiutem M1 na PassMark to właśnie Core i7 zajmował drugie miejsce, zaś Core i9-11900K był na topie. Lider się nie zmienił - M1 zabrakło do Core i9 niemal dwustu punktów - jednak na drugie miejsce wskoczył układ Apple. Warto podkreślić, ze wyprzedził on także stworzonych w architekturze Zen3 przedstawicieli rodziny AMD Ryzen 5000.

Apple M1 powstaje w procesie 5 nm, opracowanym przez TSMC. Jego cztery wysokowydajne rdzenie mają nazwę Firestorm, zaś cztery pozostałe - Icestorm. Architektura jest podobna do ARM DynamicIQ (spadkobierca big.LITTLE) lub hybrydowej Lakefield od Intela. Pokazane poniżej wyniki wykazują niewielką przewagę nad i7-11700K i być może przy przeprowadzeniu większej ilości testów wypadłyby inaczej. Mimo to pokazują, że Apple obrało dobry kierunek, choć M1 w dalszym ciągu nie może konkurować z desktopowymi procesorami w testach wielu wątków. Nie ma także wsparcia dla technologii hyperthreading. Być może takie możliwości otrzyma dopiero Apple M1X.

Źródło: VideoCardz