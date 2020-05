Procesor Intela 11. generacji wypatrzony w benchmarku

Wykonany w technice 14 nm desktopowy procesor Rocket Lake-S 6 ma 6 rdzeni z taktowaniem 4,1 GHz.

W bazie benchmarka 3DMark pojawił się kolejny procesor z rodziny Intel Rocket Lake. Ma 6 rdzeni, obsługuje 12 wątków i zalicza się do 11. generacji, która ma wejść na rynek w drugiej połowie bieżącego roku. W odróżnieniu od dziesiątej, zostanie wprowadzona w nim nowa architektura, a całość ma być taktowana na co najmniej 3,50 GHz, w trybie boost osiągając 4,1 GHz. Choć widzieliśmy w kwietniu wyniki 8-rdzeniowego (16 wątków) procesora Rocket-Lake, była to jego bardzo wczesna wersja z taktowaniem 1,8 GHz. Omawiany dzisiaj jest już znacznie wydajniejszy.

Taktowanie rdzeni nie jest jeszcze z pewnością finalne i prawdopodobnie gotowy procesor będzie mieć większe parametry. Wiemy, że jest on tworzony w 14 nm, a ten sposób produkcji umożliwia osiągnięcie - przy 10 rdzeniach/20 wątkach - taktowania nawet 5,30 GHz. Udowodnił to flagowiec z rodziny Comet Lake, Core i9-10900K. Bazując na jego wynikach, możemy oceniać, że procesor 6-rdzeniowy będzie mieć taktowanie rdzeni w trybie boost na 4,5 GHz. Dlatego inżynierowie Intela będą musieli jeszcze porpacować nad optymalizacją. W wynikach 3DMark 11 procesor w aktualnym stanie uzyskał 11887 pkt w teście fizycznym oraz 1900 w teście graficznym. W tym drugim przypadku jest to ok. 4% lepiej, niż przy Core i5-10400, w pierwszym - ok. 8% mniej.

Procesory Rocket Lake-S są spodziewane ze wsparciem dla LGA 1200 i płytami głównymi z serii 400 oraz 500, które powinny zadebiutować wraz z nimi.

