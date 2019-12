Procesor Kirin 1020 nie dla Huawei'a P40

Huawei zamierza zastosować nowy 5 nm procesor dopiero w modelach z serii Mate 40.

Rok 2019 był dla Huawei'a jednym z cięższych w całej historii firmy. Mimo wojny handlowej pomiędzy Chinami, a Stanami Zjednoczonymi i problemem z dostępem do amerykańskich podzespołów i usług Google, Huawei nadal jest jednym z największych graczy na rynku.

Źródło: Huawei

Obecny flagowiec Huawei Mate 30 Pro nie posiada dostępu do usług Google'a przez co w Europie urządzenie praktycznie się nie sprzedaje. Do naszego kraju trafiło jedynie 250 egzemplarzy, a Huawei pomimo tego ma spory problem z ich sprzedażą. Pomijając kwestie systemu Mate 30 Pro to flagowiec z krwi i kości. Urządzenie wyposażone został w najwydajniejsze podzespoły dostępne na rynku. W środku znajduje się procesor Kirin 990. To układ wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym na zlecenie Huawei'a przez TSMC. Proces ten posiada zintegrowany modem 5G i składa się z ponad 10 miliardów tranzystorów umieszczonych wewnątrz obudowy.

Kirin 990 został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2019 roku na targach IFA 2019 w Berlinie. Procesor ten niedługo potem trafił do Mate'a 30 Pro, a Huawei potwierdził, że chip ten zasilać będzie przyszłoroczne modele z serii P40. To typowe zagranie dla Chińskiego giganta. Huawei podobnie, jak Samsung i Apple sam produkuje procesory do swoich urządzeń, ale ma odmienny cykl wydawniczy. We wrześniu pojawiają się smartfony Mate - odpowiedniki Galaxy Note, które otrzymują zupełnie nowy procesor. Ten sam układ na początku kolejnego roku trafia do modeli z serii P - odpowiedników Galaxy S. Samsung z kolei na początku roku prezentuje flagowe Galaxy S, a pod koniec wakacji na rynku pojawiają się modele Note, które posiadają jeszcze lepsze podzespoły.

Dzięki takim cyklom wydawniczym zarówno Huawei, jak i Samsung zawsze mają w swojej ofercie smartfony wyposażone w najnowsze podzespoły.

Według najnowszych informacji z chińskich portali takich, jak Weibo i GizChina układ, o którym głośno zrobiło się zaledwie kilka dni temu trafi do pierwszego urządzenia dopiero po wakacjach 2020 roku. Początkowo myśleliśmy, że ze względu na brak dostępu do usług Google w Mate 30 Pro Huawei może chcieć wypuścić na rynek jeszcze jeden topowy smartfon. Wszystko wskazuje jednak na to, że P40 posiadał będzie znany już nam procesor Kirin 990.

Kirin 1020 jest układem, który w chwili obecnej wyprzedza swoją konkurencje. Pierwsze 5 nm procesory, które będą mogły z nim konkurować pojawią się we wrześniu 2020 roku. Właśnie wtedy na rynku zadebiutuje nowy iPhone i to również wtedy Kirin 1020 zostanie po raz pierwszy umieszczony w urządzeniu, które trafi do sprzedaży. Oznacza to, że Huawei w chwili obecnej posiada świetny układ mobilny, ale w momencie jego faktycznej premiery Kirin 1020 będzie miał mocną konkurencje ze strony Samsunga, Apple oraz Qualcomma.

Źródło: phonearena.com