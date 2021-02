Procesor Rocket Lake-S zamówisz już 16. marca

Zaliczające się do 11. generacji procesory Intel Rocket Lake-S będą dostępne w przedsprzedaży już w połowie marca, a dwa tygodnie później trafią na rynek.

"Stworzone do gier" - tak Intel reklamuje rodzinę Rocket Lake-S. W informacji prasowej podano, że oficjalna prezentacja nastąpi 16 marca, tego samego dnia rozpocznie się również przedsprzedaż procesorów. Oznacza to, że zostaną zaprezentowane wszystkie dostępne modele wraz z ich cenami. Jednak do 30 marca nałożone zostało embargo na recenzje i testy. Trochę to nieprzemyślane - niewiele osób zdecyduje się na zakup procesora w ciemno, nie wiedząc niczego o jego faktycznych możliwościach. Dlatego nie spodziewamy się, aby przedsprzedaż stała na wysokim poziomie. No, chyba że zaufa się Intelowi i zdecyduje się na wydanie pieniędzy za obietnicę dobrych osiągów podzespołu.

Co ciekawe, dawniej krytykowano za takie postępowanie nie tylko firmę Intel, ale również AMD i Nvidię. Może w końcu producenci zrozumieją, że ich podejście jest mało przyjazne dla potencjalnych nabywców? A skłonić użytkowników do zakupu ma między innymi poniższa infografika, pokazująca porównanie Core i9-11900K z procesorem AMD Ryzen 9 5900X. Oczywiście Intel jest w niej znacznie lepszy od konkurenta. Doradzam jednak poczekać na wyniki niezależnych testów.

