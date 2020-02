Procesory 10. generacji Intela nie zostały jeszcze zaprezentowane, ale... są już w sprzedaży

W chińskim sklepie internetowym Taobao pojawiły się procesory Intela 10. generacji. Co ciekawe - producent nie zaprezentował ich jeszcze oficjalnie, jednak specyfikacja wskazuje, że działają 15-25% wydajniej od poprzedników!

Intel rozesłał w styczniu pewną partię procesorów do swoich partnerów. Były to tzw. engineering sample processors, a konkretnie: Core i9-10900K, Core i9-10900, Core i5-10600K, Core i5-10500 oraz Core i5-10400. Ten pierwszy to "flagowiec" producenta na rok 2020, który może osiągać taktowanie do 5,1 GHz, a pojedynczy rdzeń nawet 5,3 GHz. Dla Core i9-10900K i Core i9-1090 ujawniono wyniki testów Time Spy CPU - wyniosły one 28,462 i 28,988 punktów, co jest o 15 i 17% wynikiem większym, niż 9900K - osiągały one 24 741. Na poniższej liście specyfikacji widzimy także modele i7 - nie były one jednak dostępne w sprzedaży, a obecnie cała oferta procesorów zniknęła z Taobao.

Oficjalnie Intel ma zaprezentować nowe procesory na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku, jednak przypadkowe ich ujawnienie już na mówi, czego można się spodziewać - będzie lepiej. Nie wiadomo jednak, kiedy trafią do sprzedaży. Może być to nawet kilka miesięcy po oficjalnej prezentacji. Widzimy jednak, że producent kontynuuje swoją strategię podkręcania kolejnych modeli co najmniej o 10% - tak dzieje się już od pięciu lat.

