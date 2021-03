Procesory AMD Ryzen Threadripper PRO trafiają do sprzedaży

Ryzen Threadripper Pro to procesory dla profesjonalnych stacji roboczych. Sprawdzamy, czym chce przekonać nas do siebie AMD.

AMD wprowadza na rynek trzy modele procesorów: 3995WX, 3975WX oraz 3955WX. Oferują one odpowiednio 64, 32 i 16 rdzeni (i dwukrotnie więcej wątków w każdym przypadku), obsługę 8-kanałowego RAM, 128 linii PCIe Gen 4 oraz zestaw technologii ochronnych AMD PRO, jak AMD Secure Processor i AMD Memory Guard. Procesory dedykowane są profesjonalistom, a AMD zachęca do ich zastosowania, pokazując porównanie z konkurencyjnym Intel Xeon (czyli tradycyjnie podgryza konkurencję, co jest procesem dwustronnym). A porównanie ma unaocznić, jak zyskasz na wydajności przy programach Adobe dzięki procesorem Ryzen Threadripper PRO.

Procesory AMD są jedynymi procesorami dla stacji roboczych, które w pełni wspierają możliwości PCIe 4.0. Wpływa to znacząco na szybkość i wydajność pracy, a co ważne - gwarantuje błyskawiczny transfer danych z dysków SSD.

Nowe procesory Ryzen Threadripper już można kupić w sklepie X-Kom.