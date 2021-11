Procesory Alder Lake-P trafiają do producentów

Mbilne procesory 12. generacji trafiają do kontrahentów Intela. W jakich produktach możemy się ich spodziewać?

Intel zaprezentował w tym miesiącu procesory desktopowe Alder Lake-S, a teraz bez fanfar rozpoczął dostarczanie ich mobilnych wersji do producentów laptopów i innych urządzeń mobilnych. Poinformował o tym poprzez oficjalny profil na Twitterze. Rodzina Alder Lake-P będzie mieć dwie konfiguracje rdzeni. Słabsze modele, przeznaczone dla urządzeń z niższej półki cenowej, to 2 x Golden Cove Performance (P) oraz 8 x Gracemont Efficiency (E). Mocniejsze to 6 x Golden Cove oraz 8 x Gracemont Efficiency. Porównując z Alder Lake-S mamy tu o dwa rdzenie i cztery wątki mniej (14/20 a 16/24).

Jeśli ktoś pamięta, to już dwa tygodnie temu do sieci wyciekły wyniki testów należącego do rodziny P modelu Core i7-12700H. Platformą testową był gamingowy laptop Omen 17 z płytą Gigabyte Aero 5 XE. W teście jednego rdzenia okazał się znacznie gorszy od Core i7-11700H, jednak pobił go w teście wielu rdzeni. Oficjalne wyniki benchmarków nowej linii oraz prezentacja korzystających z niej sprzętów odbędzie się prawdopodobnie dopiero podczas targów CES 2022.

Źródło: Tom'sHardware