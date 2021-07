Procesory Core 10 generacji na emeryturę!

Intel zaprzestał produkcji procesorów Core należących do 10 generacji. Niektóre układy mają zaledwie dwa lata. Co dalej?

Intel po bardzo krótki okresie czasu postanowił wycofać z produkcji procesory należące do 10 generacji układów Core. Dokładnie chodzi o chipy z rodzin Ice Lake-U oraz Lakefield. Procesory te pojawiły się na rynku zaledwie dwa lata temu. Najnowsze dokumenty wydane przez firmę Intel pokazują, że rozpoczął się już program wycofywania ich z rynku.

Procesor Ice Lake na płycie głównej Źródło: Intel.com

Przy okazji niebiescy zaprzestali produkcji wszystkich procesorów z rodziny Comet Lake. Mowa o tanich układach Celeron 5205U, 5805 oraz Pentium 6805.

Intel szybko wycofał z rynku procesory mobilne należące do 10 generacji, ponieważ na rynku niedługo po ich debiucie pojawiły się procesory 11 generacji, które są już dostępne dla producentów sprzętu komputerowego od połowy 2020 roku. Najnowsze chipy z rodziny Tiger Lake-U są szybsze, posiadają wsparcie dla nowoczesnych standardów łączności oraz oferują wydajniejsze układy graficzne.

Niebiescy zrezygnowali również z produkcji swoich pierwszych procesorów hybrydowych Lakefield i to pomimo braku prezentacji kolejnej generacji. Seria obejmowała dwa układy Intel Core i3 L13G4 oraz Core i5 L16G7. Wszystko wskazuje na to, że układy nie przyjęły się na rynku, a Intel chwilowo porzucił wizję rozwoju procesorów hybrydowych i skupia się na układach ARM.

Jakie procesory dokładnie wycofano ze sprzedaży? Poniżej znajdziesz oficjalną listę:

Intel Core i3-10110U

Intel Core i3-10210U

Intel Core i5-10210U

Intel Core i5-10310U

Intel Core i7-10510U

Intel Core i7-10610U

Intel Core i7-10710U

Intel Core i7-10810U

Intel Core i3-1005G1

Intel Core i5-1035G1

Intel Core i5-1035G4

Intel Core i5-1035G7

Intel Core i7-1065G7

Intel Core i3-L13G4

Intel Core i5-L16G7

Intel Celeron 5205U

Intel Celeron 5805

Intel Celeron 6805

Intel będzie przejmował zamówienia na wyżej wymienione procesory do 22 października 2021 roku. Produkcja zakończy się 29 kwietnia 2022 roku. Oznacza to, że do wycofania procesorów Core 10 generacji z rynku jeszcze długa droga. Komputery z tego typu układami pozostaną w sprzedaży jeszcze przez co najmniej rok.

Wyjątkiem są procesory Intel Core i7-10810U/10610U, Core i5-10310U oraz Celeron 5205U. Układy te będą produkowane do 29 lipca 2022 roku.

Sprawdź nasze porównanie układów Ice Lake (10 generacja) oraz Tiger Lake (11 generacja).

Źródło: techspot.com