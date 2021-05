Procesory Core 11 generacji - Intel stawia na 5G i Wi-Fi 6E

Nowe procesory Intel Core 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe, Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+) oraz Intel 5G Solution zapewniają niesamowite wrażenia z użytkowania komputera w dowolnym miejscu.

Dziś na targach Computex 2021, firma Intel ogłosiła dwa nowe dodatki do linii procesorów Intel Core 11. generacji. Te nowe procesory, w połączeniu z pracami inżynieryjnymi firmy Intel - prowadzonymi wspólnie z niezależnymi dostawcami oprogramowania (ISV) i producentami oryginalnego sprzętu (OEM) - kontynuują wiodącą pozycję firmy w dziedzinie obliczeń mobilnych dla cienkich i lekkich laptopów z systemem Windows.

Firma Intel zaprezentowała również swój pierwszy produkt 5G dla następnej generacji komputerów - Intel 5G Solution 5000 - nawiązując do wcześniej ogłoszonej współpracy z firmami MediaTek i Fibocom. Acer, ASUS i HP to jedni z pierwszych producentów OEM, którzy w tym roku mają wprowadzić nowoczesne laptopy z rozwiązaniem Intel 5G Solution 5000 opartym na procesorach 11. generacji Intel Core z serii U i H. Tempo będzie kontynuowane w 2022 roku, kiedy to spodziewanych jest ponad 30 konstrukcji tego typu.

Powszechne, wywołane pandemią wymagania dotyczące pracy i nauki w domu udowodniły, że mobilność, wydajność i łączność są niezbędne dla nowoczesnych doświadczeń z komputerami osobistymi.

Dzięki dodaniu procesorów Intel Core i7-1195G7 i Intel Core i5-1155G7 rodzina procesorów 11. generacji ma zapewniać najwyższej klasy produktywność, współpracę, tworzenie i rozrywkę na cienkich i lekkich laptopach.

Co dokładnie oferują laptopy z procesorami Intel Core 11. generacji:

częstotliwość do 5 GHz w cienkich i lekkich konstrukcjach o dużej objętości - to pierwsze tego typu rozwiązanie w branży

do 25% przewagi w zakresie ogólnej wydajności aplikacji w porównaniu z konkurencją

przyspieszenie liczby projektów dzięki technologii Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+)

umożliwienie optymalizacji ISV w celu zapewnienia do 8x szybszego transkodowania i do dwukrotnego zwiększenia prędkości edycji wideo z akceleracją AI w porównaniu z konkurencją

Do sezonu wakacyjnego spodziewamy się premiery ponad 60 konstrukcji opartych na procesorach Intel Core i7-1195G7 oraz Intel Core i5-1155G7, a latem tego roku dostępne będą laptopy firm Acer, ASUS, Lenovo i MSI, oferujące nowe procesory. Blisko 250 konstrukcji napędzanych przez procesory Intel Core serii U 11. generacji ma pojawić się jeszcze przed wakacjami.

Wi-Fi 6E to spora aktualizacja dla konsumentów od dwudziestu lat. Wybrane, nowe konstrukcje mają nadal prowadzić w branży dzięki najlepszym w swojej klasie produktom Intel Wi-Fi 6E (Gig+), które zapewniają gigabitowe prędkości, mniejsze opóźnienia i zwiększoną niezawodność dzięki nieobciążonej wydajności Wi-Fi w nowych pasmach 6 GHz (tam, gdzie są dostępne).

Dzięki niedawno wprowadzonej pamięci Intel Optane drugiej generacji, można połączyć platformy oparte na procesorach Intel Core 11. generacji z pamięcią półprzewodnikową, aby przyspieszyć to, czego używasz najbardziej - od codziennych zadań po zarządzanie dużymi plikami multimedialnymi, grami i aplikacjami. Dyski SSD z pamięcią Intel Optane umożliwiając uruchamianie aplikacji, takich jak Adobe Photoshop, nawet o 49% szybciej.

Firma Intel kontynuuje prace nad zwiększeniem możliwości komputerów poza czystą wydajnością. Dzięki połączeniu kluczowych technologii platformy i optymalizacji systemu, zweryfikowane pod kątem Intel Evo konstrukcje laptopów są współtworzone w celu zapewnienia wyjątkowej szybkości reakcji, długiego czasu pracy na baterii, natychmiastowego wybudzania i imponującej łączności.

Do tej pory ponad 85 projektów zawierających Intel Evo zostało wprowadzonych na rynek przez czołowych producentów OEM, w tym firm Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI i Samsung. Intel przewiduje, że do końca tego roku zweryfikuje ponad 100 projektów od ponad 15 producentów. Firma nawiązała współpracę z ponad 150 partnerami ekosystemu, aby stworzyć głębszy poziom mobilnego przetwarzania premium, z planami zainwestowania ponad 50 milionów dolarów w innowacje ekosystemu Intel Evo w tym roku.

Intel przedstawia pierwsze rozwiązanie 5G M.2 z certyfikatem dla światowych operatorów. Nowe rozwiązanie zapewnia prawie pięciokrotny wzrost prędkości w stosunku do Intel Gigabit LTE z dowolnego miejsca. Intel współpracował z firmą MediaTek w zakresie definicji produktu, rozwoju, certyfikacji i wsparcia rozwiązań modemowych 5G oraz z firmą Fibocom w celu dostarczenia rozwiązań 5G M.2 (FM350-GL).