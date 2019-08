Procesory Intel 10 generacji Comet Lake z serii Y i U

Procesory Comet Lake zapewnią ogromną wydajność w niezwykle lekkich komputerach przenośnych. Najwydajniejsze układy posiadają 6 rdzeni/12 wątków.

Spis treści

Intel rozszerza linię procesorów należących do 10 generacji. Dnia 21 sierpnia 2019 roku pokazano kolejne mobilne procesory dla najmniejszych i najlżejszych laptopów.

Procesory należące do 10 generacji układów Core zapewnią zwiększoną produktywność i wydajność w wymagających i wielowątkowych zadaniach. Dodatkowo układy obsłużą platformę Intel vPro zaprojektowaną na potrzeby odbiorców biznesowych.

Najważniejszą nowością, jakie wprowadzają procesory Comet Lake to natywna obsługa sieci Wi-Fi 6 (Gig+), co pozwoli na szybsze rozpowszechnienie tego standardu w najbliższej przyszłości. Dla użytkowników ważniejsze będzie jednak wsparcie dla standardu Thunderbolt 3 wykorzystującego złącze USB Typu C. Obecnie niewielka część komputerów posiada Thunderbolt 3. Zmieni się to wraz z nadejściem układów dziesiątej generacji.

Intel deklaruje, że w najbliższym czasie na półki sklepowe trafi co najmniej 90 rodzajów komputerów w różnych konfiguracjach, które oparte będą na procesorach Intel Comet Lake z serii Y oraz U.

Ice Lake vs Comet Lake

Wiemy już, że mobilne układy dziesiątej serii zostały zgrupowane w dwie rodziny - Ice Lake oraz Comet Lake. Zmieniło się także nazewnictwo i oznaczenia

Procesory Ice Lake zaprojektowane są w taki sposób, aby współgrały z oprogramowaniem AI i uczeniem maszynowym. Dodatkowo chipy te zaoferują przeskok w kwestii wydajności graficznej zintegrowanych układów graficznych. Nowe karty Iris Plus są znacznie wydajniejsze od swoich poprzedników, co wiemy już ze wstępnych testów na platformie testowej dostarczonej przez Intela.

Procesory z serii Comet Lake zapewnią wysoką wydajność wystarczającą do wykonania nawet bardziej zaawansowanych operacji. Ich karty graficzne pozwolą na rozrywkę w rozdzielczości 4K.

Wszystkie komputery wyposażone w procesory Intel Core 10 generacji posiadać będą zintegrowaną łączność Wi-Fi 6, która jest sporym krokiem na przód w łączności bezprzewodowej. Dodatkowo na pokładzie znajdzie się natywne wsparcie dla Thunderbolt 3.

Nowe nazewnictwo

Ponieważ procesory 10 generacji składać się będą z układów należących do dwóch odmiennych serii Intel musiał zmienić sposób nazewnictwa. Rozwiązanie to jest bezprecedensowe. Wcześniej wszystkie układy należące do jednej generacji posiadały jednolity sposób nazewnictwa.

Poniżej wyjaśniamy nazewnictwo procesorów Ice Lake oraz Comet Lake

Ice Lake

Przykładowy procesor Intel należący do rodziny Ice Lake to Core i7-1065G7.

Intel Core i7 wskazuje przynależność do układów Core i7. Liczba 10 po myślniku informuje o tym, że jest to chip 10 generacji. Liczby 65 to identyfikator konkretnego modelu, a sufiks G7 informuje o wydajności zintegrowanego z procesorem chipu graficznego. Im wyższa liczba, tym wydajniejszy zastosowano układ graficzny.

Comet Lake

Układ należący do rodziny Comet Lake, na którym wyjaśnimy nazewnictwo to procesor Core i7-10710U.

Core i7 informuje o przynależności do układów Core i7. Liczba po myślniku informuje, że mamy do czynienia z chipem 10 generacji. Liczby 710 to identyfikator konkretnego modelu, a sufiks U wskazuje na linię produktów niskonapięciowych do ultrabook'ów. W tym miejscu może znaleźć się również literka Y. W takiej sytuacji jest to bardzo energooszczędny chip przeznaczony do najlżejszych komputerów.

W tym przypadku nazewnictwo jest takie same, jak w poprzednich generacjach.

Nowości w układach Comet Lake

Oto wszystkie najważniejsze nowości układów Comet Lake:

Procesory mobilne do najlżejszych i najbardziej kompaktowych laptopów zaoferują do 6 rdzeni/12 wątków

Zintegrowana karta sieciowa Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+)

Kontroler pamięci LPDDR4x, LPDDR oraz DDR4 - szeroki wachlarz prędkości pamięci nawet do 2666 MT/s

Zintegrowany czterordzeniowy układ scalony aDSP Intel'a

Obecność Thunderbolt 3

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Kompatybilność z Intel Optane H10

Nowa platforma wprowadzi:

Nowoczesny tryb gotowości do pracy

Integrację z asystentem głosowym Amazon Alexa

Optymalizację przy użyciu technologii Intel Adaptix Dynamic Tuning

Ogólna wydajność układów dziesiątej generacji Comet Lake w przypadku chipów z końcówką U ma być nawet o 16 procent wyższa. Produktywność w oprogramowaniu Office 365 przetestowana przy użyciu narzędzi SYSmark i MobileMark ma być wyższa nawet o 41 procent. Wszystko to ma się odbyć bez pogorszenia czasu pracy na pojedynczym ładowaniu i przy zachowaniu takiej samej wydajności energetycznej.

Wydajność testowana była przy użyciu nowego procesora Intel Core i7 10710U, który posiada 6 rdzeni i 12 wątków. TDP ustawione zostało na 25 W. Punktem odniesienia był układ Intel Core i7 8565U z 4 rdzeniami i 8 wątkami z TDP wynoszącym 15 W.

Ponieważ komputer kupuje się raz na kilka lat Intel aby zobrazować wzrosty jakości porównał także nowe układy z procesorami Intel Core Broadwell należącymi do piątek generacji. Miały one premierę na początku 2015 roku. Nowy procesor Intel Core i7-10710U posiada dwukrotnie większą ogólną wydajność od procesora Intel Core i7-5500U. W przypadku renderowania zdjęć różnica wzrasta do ponad 2,5 raza.

Thunderbolt 3, który jest od teraz natywny cechuje się ośmiokrotnie szybszymi transferami od USB 3.0.

Zmienne TDP = większa wydajność

Układy 10 generacji posiadają zmienne (konfigurowalne) TDP. Thermal Design Power to maksymalna ilość wydzielanego ciepła w ciągu sekundy, którą trzeba odebrać z procesora.

Konfigurowalne TDP pozwoli wydłużyć czas maksymalnej wydajności układu. Dynamiczne dostrajanie ma spowodować, że większa ilość prądu zostanie dostarczona jedynie w niezbędnych momentach. Spowoduje to, że procesory będą tak samo energooszczędne, jak układy ósmej generacji.

Dzięki Intel Dynamic Tuning nowe procesory mogę zyskać od 8 do 12 procent wydajności.

Wi-FI 6 - rewolucja bezprzewodowej łączności z siecią

Wszystkie procesory należące do 10 generacji niezależnie od tego czy są to układy Comet Lake czy Ice Lake posiadają zintegrowaną łączność Wi-Fi 6. Zapewnia ona prawie 3 krotnie lepsze osiągi od standardowego Wi-Fi ac 2x2. Co ważne opóźnienia mają być nawet o 75 procent mniejsze, co znacząco wpłynie na szybkość działania sieci.

Porównanie układów Ice Lake z Comet Lake

Konstrukcyjnie procesory Ice Lake różnią się od układów Comet Lake.

Oto najważniejsze różnice:

Proces technologiczny: 10 nm w Ice Lake oraz 14 nm w Comet Lake

10 nm w Ice Lake oraz 14 nm w Comet Lake Serie procesorów: zarówno Ice Lake, jak i Come Lake składały się będą z procesorów Intel Core i3, i5 oraz i7

zarówno Ice Lake, jak i Come Lake składały się będą z procesorów Intel Core i3, i5 oraz i7 TDP: w przypadku Ice Lake 9 W, 15 W, 28 W; Comet Lake odpowiednio 7 W oraz 15 W

w przypadku Ice Lake 9 W, 15 W, 28 W; Comet Lake odpowiednio 7 W oraz 15 W Ilość rdzeni i wątków: do 4 rdzeni/8 wątków w Ice Lake oraz do 6 rdzeni/12 wątków w przypadku Comet Lake

do 4 rdzeni/8 wątków w Ice Lake oraz do 6 rdzeni/12 wątków w przypadku Comet Lake Ilość pamięci podręcznej Cache: Do 8 MB w Ice Lake oraz do 12 MB w Comet Lake

Do 8 MB w Ice Lake oraz do 12 MB w Comet Lake Maksymalne taktownie w trybie Turbo: do 4,1 GHz w Ice Lake oraz do 4,9 GHz w Comet Lake

do 4,1 GHz w Ice Lake oraz do 4,9 GHz w Comet Lake Karty graficzne: Intel Iris Plus lub Intel UHD w Ice Lake oraz Intel UHD w Comet Lake

Intel Iris Plus lub Intel UHD w Ice Lake oraz Intel UHD w Comet Lake Częstotliwość taktowania grafiki: Do 1,1 GHz w Ice Lake oraz do 1,15 GHz w Comet Lake

Do 1,1 GHz w Ice Lake oraz do 1,15 GHz w Comet Lake Zintegrowane Wi-Fi: W obu przypadkach Wi-Fi 6

W obu przypadkach Wi-Fi 6 Thunderbolt 3: do 4 gniazd w obu przypadkach

do 4 gniazd w obu przypadkach Pamięć: LP4/x 3733 lub DDR4-3200 w Ice Lake, LP4x-2933, LPDDR3-2133, DDR4-2666 w Comet Lake

Jak wiemy Intel miał problem z przejściem na 10 nm proces technologiczny, a skutki opóźnień są widoczne do dziś. Najnowsze układu Comet Lake wciąż produkowane są w 14 nm.

Premierowe układy Comet Lake

Intel przewidział premierę 8 chipów z serii Comet Lake. Cztery procesory należą do serii U, a cztery do serii Y. Oto one: