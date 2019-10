Procesory Intel 10 generacji oficjalnie w Polsce - relacja

Sprawdzamy, jakie nowości od Intel'a pojawią się na półkach sklepowych w najbliższym czasie.

Nadchodzą świetne czasy dla wszystkich konsumentów planujących zakup nowego laptopa. Intel 10 października zorganizował w Warszawie specjalną konferencję poświęconą w większości nowym procesorom 10 generacji należącym do dwóch rodzin - 10 nm Ice Lake oraz 14 nm Comet Lake. Data jest nieprzypadkowa. Intel specjalnie wybrał 10 października, aby dodatkowo podkreślić, że najnowsze układy pokazują drogę, jaką Intel będzie podążał w kolejnych latach.

Intel = Procesor

W chwili obecnej Intel jest największym na świecie producentem układów scalonych. Firma stale kontynuuje wieloletnią tradycję stale rozwijając mikroprocesory oraz układy scalone. Od prezentacji pierwszego procesora z logiem niebieskich na obudowie minęło już 48 lat.

Intel większości konsumentów kojarzy się jedynie z producentem procesorów. Część osób bardziej interesujących się nowymi technologiami wie, że firma produkuje również chipset'y, komputery typu NUC oraz zintegrowane układy graficzne. Intel wraz z prezentacją układów dziesiątej generacji stara się zerwać z tym wizerunkiem, a niemały w tym wkład mają pracownicy Polskich oddziałów ulokowanych w Gdańsku oraz Warszawie.

Przedsiębiorstwo zamierza ewoluować i stać się czymś większym, niż "tylko" firmą produkującą procesory do komputerów, laptopów i serwerów. Intel zamierza skupić się na rozwijaniu oprogramowania, a także technologii nie związanych bezpośrednio, ale jednocześnie powiązanych z obliczeniami.

Procesory 10 generacji - dwie różne rodziny

Prezentacja procesorów 10 generacji jest bezprecedensowa. Po raz pierwszy mamy do czynienia z dwiema rodzinami należącymi do tej samej generacji, które jednocześnie różnią się swoją konstrukcją.

Intel zaprezentował układy z rodzin Ice Lake oraz Comet Lake. Jakie są różnice?

Intel Ice Lake

Procesory Intel z rodziny Ice Lake to pierwsze układy wyprodukowane w 10 nm procesie technologicznym. Są to procesory przeznaczone do ultramobilnych komputerów klasy wyższej średniej oraz premium. Urządzenia wyposażone w układy Ice Lake zoptymalizowane są pod kątem wyglądu i kształtu obudowy, wydajności procesora oraz grafiki 3D i multimediów. Na pokładzie znalazło się także miejsce dla wbudowanych funkcji sztucznej inteligencji. Rodzina Ice Lake składa się z układów Core i3, i5 oraz i7. Dostępne będą chipy z TDP na poziomie 9 W, 15 W orz 20 W. Procesor może mieć maksymalnie 4 rdzenie oraz 8 wątków.

Cechą charakterystyczną układów z rodziny Ice Lake jest obecność nowych układów graficznych Iris Plus, które są nawet o 80 procent wydajniejsze od kart graficznych zintegrowanych z procesorami ósmej generacji (porównanie w grze World of Tanks na dwóch niemalże identycznych kadłubkach wyposażonych w układy ósmej oraz dziesiątej generacji). Ice Lake to także obecność do 4 portów Thunderbolt 3 oraz Wi-Fi 6. Trzeba jednak wiedzieć, że implementacja Thunderbolt'a oraz Wi-Fi 6 zależy do dobrej woli producenta. Komputery z układami Ice Lake dzięki 10 nm procesie technologicznym i niskim TDP zapewnią długie czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Układy Ice Lake to pierwsza rodzina procesorów posiadających funkcje Deep Learning Boost. Odpowiada ona za inteligentne uczenie się procesora.

Intel Comet Lake

Intel Comet Lake to układy należące do 10 generacji procesorów Intel Core wyprodukowane w 14 nm procesie technologicznym. Urządzenia wyposażone w te procesory zoptymalizowane są pod kątem wydajności. Oznacza to, że układy te znajdą zastosowanie w większych i cięższych komputerach. Rodzina Comet Lake składa się z układów Core i3, i5 oraz i7. Procesor może mieć maksymalnie 6 rdzeni oraz 12 wątków. Podobnie, jak w Ice Lake również komputery z Comet Lake mogą mieć do 4 portów Thunderbolt 3 oraz Wi-Fi 6, ale wszystko zależy od producenta danego modelu.

Co daje Thunderbolt 3 i Wi-Fi 6?

Thunderbolt to interfejs opracowany przez Intel'a już w 2009 roku. Pierwsza generacja Thunderbolt trafiła do urządzeń w 2011 roku. Thunderbolt 1 oraz 2 wykorzystywały konektor miniDisplayPort. Obecnie Thunderbolt 3 korzysta ze złącza USB Typu C.

W chwili obecnej Thunderbolt 3 jest najszybszym standardem do łączenia różnych urządzeń elektronicznych, jaki można spotkać w sprzęcie komputerowym. Dzięki jednemu złączu Thunderbolt 3 do komputera można podłączyć nawet dwa wyświetlacze o rozdzielczości 4K przy zachowaniu 60 Hz częstotliwości odświeżania oraz dodatkowe urządzenia peryferyjne takie, jak na przykład szybkie dyski SSD o transferach przesyłu sięgających nawet 2000 MB/s.

Wi-Fi 6 to standard sieci bezprzewodowych nowej generacji. Poza wzrostami przepustowości ma on inne istotne funkcje. Po pierwsze Wi-Fi 6 lepiej radzi sobie gdy w okolicy znajduje się wiele sieci Wi-Fi lub gdy do jednej sieci podłączonych jest wiele urządzeń. Po drugie niweluje opóźnienia i lepiej działa pod pełnym obciążeniem. Ostatnią cechą charakterystyczną Wi-Fi 6 jest zwiększona przepustowość. Aby wykorzystać tą zaletę wcale nie trzeba mieć szybkiego łącza. Wystarczy wykorzystać lokalną infrastrukturę sieciową na przykład do przesyłania danych z dysku sieciowego na komputer i na odwrót. Należy pamiętać, że wszystkie urządzenie muszą być kompatybilne ze standardem Wi-FI 6.

Intel Dynamic Tuning

Intel Dynamic Tuning to funkcja działająca razem z Turbo Boost, który nadal jest dostępny w procesorach 10 generacji. To technologia opracowania do dynamicznej optymalizacji wydajności, aby możliwe było wykorzystanie całego potencjału i możliwości nowych procesorów Intel. Pozwala ona na zmianę TDP procesora, dzięki czemu można wykorzystać zwiększoną wydajność Turbo przy zachowaniu bezpiecznych temperatur.

Surface Laptop 3

Podczas premiery procesorów 10 generacji w Polsce po raz pierwszy w naszym kraju mogliśmy zobaczyć zaprezentowanego ostatnio Surface Laptop'a 3. Dziennikarze zwrócili uwagę na pojawienie się złącza USB Typu C przy jednoczesnym braku wsparcia dla technologii Thunderbolt 3.

Nowe procesory = nowe laptopy

Wprowadzenie nowych procesorów oznacza pojawienie się odświeżonych oraz zupełnie nowych laptopów. Na premierze zaprezentowano dziewięć konstrukcji wyposażonych w nowe układy. Pojawiły się zarówno tanie konsumenckie laptopy - Dell Inspiron 15 5000, jak i droższe modele - Surface Laptop 3 i Dell XPS 13 2 w 1. Urządzenia pojawią się w oficjalnej sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. W przeciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentowane zostaną kolejne komputery z najnowszymi układami.

Plany na przyszłość

Intel zdradził również nieco swoich planów na przyszłość. Technologia opracowana przez producenta jeszcze w tym roku trafi do autonomicznych taksówek w Izraelu. Pilotażowy projekt wystartuje jeszcze w 2019 roku. Dodatkowo Intel bardzo mocno (jako producent modemów) angażuje się w rozwój sieci 5G.

W najbliższych latach producent zamierza dalej skupiać się na poprawie wydajności, a także rozwoju własnych zintegrowanych układów graficznych. Intel zdradził, że zamierza do granic możliwości udoskonalać posiadane już rozwiązania. Firma zamierza skupić się również na gamingu. Według danych pozyskanych przez warszawski oddział Intela około 16 milionów Polaków deklaruje, że od czasu do czasu gra w gry komputerowe.

Na prezentacji pochwalono się także centrum R&D, które zlokalizowane jest w Gdańsku. Zajmuje się ono rozwojem oprogramowania BIOS, pisaniem sterowników, oprogramowaniem pośredniczącym, akceleratorami, firmware'm, bezpieczeństwem i systemami operacyjnymi. Gdańscy inżynierowie pracują również nad rozwojem sieci neuronowych. Intel nawiązał współpracę z amerykańskimi badaczami, którzy wykorzystują sieć neuronową w badaniach nad rekonstrukcją przerwanego rdzenia kręgowego.

Opracowano również system 3D Athlete Tracking dla biegaczy, który pozwala na dokładną analizę wydajności zawodników, interaktywne relacje pomiędzy nimi oraz przekazywanie danych, które pozwolą zwiększyć efektywność treningów i doprowadzą do dalszego rozwoju w celu osiągnięcia nowych rekordów.

Polscy pracownicy Intela zaangażowani byli w budowę procesora Nervana Neural Network Processor L-1000, który został pokazany publicznie po raz pierwszy podczas warszawskiej prezentacji procesorów Intel Core 10 generacji.

Jak Polacy kupują laptopy?

Na konferencji dział sprzedaży Intela, który mieści się w stolicy zaprezentował wyniki najnowszych badań. według nich zdecydowana większość badanych (49 procent) preferuje zakup komputera z ekranem od 14,1 do 16 cali. Co ciekawe 30 procent polaków chciałoby większego laptopa, a użytkownicy planujący zakup małego komputera z ekranem o wielkości mniejszej od 12 cali to znacznie mniej, niż 1 procent.

Znaczna część badanych (33 procent) chce, aby ich komputer działał na jednym ładowaniu od 4 do 6 godzin. Aż 26 procent wymaga, aby ich nowy komputer rozładował się nie wcześniej, niż po 6-8 godzinach pracy.

Podczas zakupu 60 procent konsumentów chce nabyć sprzęt niezawodny. Aż 48 procent planuje zakup na wiele lat. Co ciekawe jedynie 39 procent osób zwraca uwagę na mobilność i zaawansowanie techniczne kupowanego przez nich urządzenia.

Project Athena

Ostatnia kwestia, jaka została poruszona na konferencji to Project Athena. Jest to inicjatywa zrzeszająca firmy z branży informatycznej, producentów komputerów, ale również inne przedsiębiorstwa. Wszystko to ma na celu budowę bardzo dopracowanych komputerów, które przejdą zaawansowany proces certyfikacyjny przeprowadzony przez firmę Intel. W chwili obecnej wiemy, że certyfikat engineered for mobile performance otrzymywać będą urządzenie z segmentu premium. Pierwsze z nich pojawią się w sklepach jeszcze w tym roku. Więcej informacji o tej inicjatywie dowiemy się już w niedalekiej przyszłości.