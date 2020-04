Procesory Intel Core Comet Lake S 10 generacji dla desktopów oficjalnie!

Intel właśnie zaprezentował nowe układy 10 generacji przeznaczone dla komputerów stacjonarnych. Sprawdzamy, co nowego.

Po niemalże sześciu miesiącach od prezentacji pierwszych układów Intel'a należących do 10 generacji na rynku pojawiają się desktopowe procesory Comet Lake S.

Intel dosyć długo zwlekał z prezentacją najnowszych układów przeznaczonych do komputerów stacjonarnych. Pierwsze układy należące do 10 generacji zostały zaprezentowane na początku czwartego kwartału 2019 roku. Były to jednak mobilne procesory o obniżonym TDP.

Teraz na rynku oficjalnie pojawiają się długo wyczekiwane procesory z rodziny Comet Lake S.

Najszybszy procesor do gier

Intel prezentacje desktopowych procesorów 10 generacji rozpoczął sloganem, który twierdzi, że rodzina Comet Lake S to najwydajniejsze procesory do gier.

W tym roku układy charakteryzować się będą podniesionymi zegarami. Flagowy układ pracować będzie z częstotliwością wynoszącą nawet 5,3 GHz.

Intel tłumaczy, że decyzje o zwiększeniu częstotliwości taktowania podjęto po dokładnej analizie. Wynikło z niej, że w dalszym ciągu częstotliwość taktowania rdzenia w wielu przypadkach jest ważniejsza od samej ilości rdzeni. Dodatkowo wyższe zegary mają pozytywnie wpłynąć na opóźnienia.

Comet Lake S - procesory idealny do OC

Intel reklamuje najnowsze procesory Comet Lake S z odblokowanym mnożnikiem jako idealne układy do podkręcania. Producent chwali się możliwością wyłączenia HT na poszczególnych rdzeniach. Nowością jest także ulepszone zarządzanie napięciem. Razem z procesorami Comet Lake S na rynku debiutują także odświeżone narzędzia Intel Extreme Tuning Utility oraz Intel Performance Maximizer.

Ulepszona wydajność termalna

Procesory Intel'a jakiś czas temu miały problemy z odprowadzaniem ciepła z rdzeni. Najnowsze procesory Comet Lake S debiutują z nową warstwą termiczną, która jest cieńsza, a przy tym znacznie wydajniejsza.

Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Najnowsza, trzecia już generacja Intel Turbo Boost Technology aktywnie monitoruje zużycie wszystkich rdzeni procesora i umożliwia aktywne podkręcenie na żądanie. Procesory 10 generacji posiadają dwa rdzenie, które przystosowane są do zapewnienia maksymalne wydajności niezależnie od warunków.

Intel Core i9-10900K - flagowy układ Comet Lake S

Układ Intel Core i9-10900K to flagowy przedstawiciel nowo zaprezentowanej rodziny Comet Lake S dla komputerów stacjonarnych. Procesor oferuje 10 rdzeni oraz funkcję Hyper Threading, dzięki której do wykorzystania mamy aż 20 wątków jednocześnie. Częstotliwość taktowania jednego rdzenia w trybie Turbo wynosi nawet 5,3 GHz.

Podobnie, jak w przypadku procesorów mobilnych Intel porównuje nowy układ z trzyletnim odpowiednikiem. Osoby, które zdecydują się na taką aktualizację swojego sprzętu mogą liczyć na spory wzrost wydajności.

W porównaniu do i9-9900K nowy model i9-10900K oferuje wydajność aż o 18 procent wyższą podczas renderowania filmów w 4K przy wykorzystaniu Adobe Premier Pro.

Intel Comet Lake S - kluczowe nowości

Oto najważniejsze, kluczowe cechy procesorów Intel Comet Lake S:

Maksymalna częstotliwość taktowania do 5,3 GHz z Intel Thermal Velocity Boost

Nowa technologia Turbo Boost Max Technology 3.0

Hyperthreading dostępny we wszystkich układach od Core i9 do Core i3

Nawet 10 rdzeni i 20 MB pamięci podręcznej Intel Smart Cache

Obsługa pamięci DDR4-2933

Ulepszone możliwości podkręcania

Obsługa chipsetów z serii 400

Obsługa karty sieciowej Intel Ethernet Connection I225 2,5 G

Zintegrowane Wi-Fi 6 (Intel AX201)

Nawet 40 linii PCIe

Obsługa Thunderbolt 3

Wsparcie dla technologii Intel Optane

Procesory Intel Core i9 - Specyfikacja techniczna

Intel Core i9-10900K: Bazowa częstotliwość taktowania do 3,7 GHz, Maksymalna częstotliwość jednego rdzenia z Intel Turbo Boost Technology 2.0 do 5,1 GHz, Maksymalna częstotliwość taktowania w trybie Turbo Boost Max Technology 3.0 do 5,2 GHz, Maksymalna częstotliwość taktowania dla jednego/wielu rdzeni z Intel Thermal Velocity Boost do 5,3/4,9 GHz, Ilość rdzeni: 10; Ilość wątków: 20, TDP: 125 W, Odblokowany mnożnik: Tak, Obsługa pamięci Dual Channel DDR4-2933, Zintegrowana karta graficzna: Intel UHD 630, Intel Optane: Tak

Procesory Intel Core i7 - Specyfikacja techniczna

Intel Core i7-10700K: Bazowa częstotliwość taktowania do 3,8 GHz, Maksymalna częstotliwość jednego rdzenia z Intel Turbo Boost Technology 2.0 do 5,0 GHz, Maksymalna częstotliwość taktowania w trybie Turbo Boost Max Technology 3.0 do 5,1 GHz, Ilość rdzeni: 8; Ilość wątków: 16, TDP: 125 W, Odblokowany mnożnik: Tak, Obsługa pamięci Dual Channel DDR4-2666, Zintegrowana karta graficzna: Intel UHD 630, Intel Optane: Tak

Procesory Intel Core i5 - Specyfikacja techniczna

Intel Core i5-10600K: Bazowa częstotliwość taktowania do 4,1 GHz, Maksymalna częstotliwość jednego rdzenia z Intel Turbo Boost Technology 2.0 do 4,8 GHz, Ilość rdzeni: 6; Ilość wątków: 12, TDP: 125 W, Odblokowany mnożnik: Tak, Obsługa pamięci Dual Channel DDR4-2666, Zintegrowana karta graficzna: Intel UHD 630, Intel Optane: Tak

Procesory Intel Core i3 - Specyfikacja techniczna

Intel Core i3-10320: Bazowa częstotliwość taktowania do 3,8 GHz, Maksymalna częstotliwość jednego rdzenia z Intel Turbo Boost Technology 2.0 do 4,6 GHz, Ilość rdzeni: 4; Ilość wątków: 8, TDP: 65 W, Odblokowany mnożnik: Nie, Obsługa pamięci Dual Channel DDR4-2666, Zintegrowana karta graficzna: Intel UHD 630, Intel Optane: Tak

Procesory Intel Pentium - Specyfikacja techniczna

Intel Pentium Gold G6600: Bazowa częstotliwość taktowania do 4,2 GHz, Ilość rdzeni: 2; Ilość wątków: 4, TDP: 58 W, Odblokowany mnożnik: Nie, Obsługa pamięci Dual Channel DDR4-2666, Zintegrowana karta graficzna: Intel UHD 630, Intel Optane: Tak

Procesory Intel Celeron - Specyfikacja techniczna

Intel Pentium Celeron G5920: Bazowa częstotliwość taktowania do 3,5 GHz, Ilość rdzeni: 2; Ilość wątków: 2, TDP: 58 W, Odblokowany mnożnik: Nie, Obsługa pamięci Dual Channel DDR4-2666, Zintegrowana karta graficzna: Intel UHD 610, Intel Optane: Tak

Intel Comet Lake S z obniżonym TDP

Intel pokazał również procesory Comet Lake S z literką T na koniec. Układy te posiadają obniżone TDP do 35 W. Zostały przeznaczone do wykorzystania w komputerach typu All-in-One oraz w obudowach USFF (Ultra Small Form Factor).

Chipset Intel H470

Razem z nowymi procesorami 10 generacji dla komputerów stacjonarnych Intel zaprezentował również dwa nowe chipsety wchodzące w skład serii 400 - Intel H470 oraz Intel Z490.

Intel H470 to uniwersalny chipset dedykowany do komputerów stacjonarnych wykorzystywanych do codziennego użytku. Na pokładzie znajdziemy obsługę nowych technologii takich, ja Intel Turbo Boost Max 3.0. Płyty główne oparte na chipsecie H470 zaoferują wsparcie dla Intel Optane oraz opcjonalnego, zintegrowanego układu sieciowego Intel Wi-Fi 6 AX201. W połączeniu z procesorami oferującymi układ graficzny Intel UHD 630 możliwe będzie skorzystanie z rozdzielczości 4K z HDR'em. Na pokładzie znajdziemy także kontroler USB 3.2 Gen 2x1.

Chipset Intel Z490

Chipsetem Intel Z490 zainteresują się fani podkręcania oraz osoby szukające bardzo wydajnego komputera. Płyty główne z chipsetem Z490 pozwolą w pełni wykorzystać możliwości nowych procesorów Intel Comet Lake S z odblokowanym mnożnikiem.

Chipset Intel Z490 oferuje wszystkie funkcje tańszego H470 z dodatkowym wsparciem dla Intel Extreme Tuning Utility Support.