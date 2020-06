Procesory Intel Ice Lake-SP w sieci - nawet 24 rdzenie na pokładzie

Nadchodzące procesory z rodziny Ice Lake-SP zaoferują znacznie więcej rdzeni, niż obecnie sprzedawane układy 10 generacji

#Intel po kilku miesiącach oczekiwania zaprezentował desktopowe procesory należące do dziesiątej generacji przeznaczone dla graczy oraz komputerów biurowych. Teraz przedsiębiorstwo przygotowuje się do wprowadzenia na rynek platformy Whitley, która ma zastąpić procesory Purley oparte jeszcze na szóstej generacji (Skylake) układów Core. Mowa o wysokowydajnych procesorach do stacji roboczych. Układy Intel Ice Lake-SP będą pierwszymi wysokowydajnymi chipami wykonanymi w 10 nm procesie technologicznym.

Źródło: intel.com

Nadchodzące układy skorzystają z ulepszonej architektury rdzeni Sunny Cove, która wprowadzi sporo ulepszeń względem Skylake.

Intel już jakiś czas temu oficjalnie przekazał, że następcami wysokowydajnych procesorów Skylake będą układy Ice Lake-SP oraz Cooper Lake-SP. W tym roku widoczne będzie wyraźne rozdzielenie procesorów Xeon do stacji roboczych oraz skalowalnych serwerów. W pierwszym przypadku skorzystamy z układów Ice Lake-SP. Rodzina Cooper Lake-SP trafi do systemów serwerowych.

Procesor, który przedostał się do sieci posiada 24 rdzenie, 48 wątków oraz 1,25 MB pamięci podręcznej poziomu L2 na pojedynczy rdzeń, podczas gdy układ Skylake-SP oferują 1 MB pamięci podręcznej na rdzeń.

Procesor posiada stosunkowo niskie taktowanie bazowe na poziomie 2,2 GHz, które w razie potrzeby może wzrosnąć do 2,9 GHz w trybie Turbo.

Obecnie najwydajniejszy procesor Intel'a z rodziny Skylake-SP posiada 18 rdzeni dla platform High End Desktop oraz 28 rdzeni dla rozwiązań serwerowych.

Więcej informacji na temat wysokowydajnych procesorów Ice Lake-SP pojawiać się będzie w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło: videocardz.com