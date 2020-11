Procesory Intel Tiger Lake H z 45W wolniejsze od Apple Silicon M1

Do sieci trafiły informacje o nadchodzących procesorach Intel Tiger Lake z 45 W TDP. Apple może spać spokojnie.

Spodziewamy się, że na początku przyszłego roku Intel zaprezentuje nowe procesory mobilne z podwyższonym TDP. Układy trafią do wysokowydajnych komputerów przenośnych oraz stacji roboczych. Chipy nadal produkowane będą w 10 nm procesie technologicznym, co nie robi wrażenia w czasach, gdy Apple rozpoczęło produkcję w 5 nm.

Procesory z rodziny Tiger Lake Źródło: videocardz.com

Intel sam potwierdził już, że pracuje nad mocniejszymi procesorami z rodziny Tiger Lake. Obecnie na rynku znajdziemy czterordzeniowe modele z obniżonym TDP (literka U na końcu nazwy).

Co ciekawe nowe układy Intel Tiger Lake H zaoferują układ graficzny Intel Xe o obniżonej wydajności. Karta otrzyma zaledwie 32 jednostki wykonawcze. Intel uważa, że wydajniejsze chipy i tak łączone będą z dedykowanymi układami graficznymi. Zintegrowana grafika Intel Xe ma być wykorzystywana podczas pracy na zasilaniu bateryjnym.

Procesory Intel Tiger Lake H należące do 11 generacji układów Core zaoferują od 4 do 8 rdzeni. Do sieci przedostała się platforma testowa wyposażona w osmiordzeniowy procesor Tiger Lake H oraz 20 GB pamięci operacyjnej. Niestety w dalszym ciągu nie znamy dokładnych wyników osiągniętych przez procesor.

Patrząc jednak na całą architekturę Tiger Lake nowe układy nie zagrożą procesorom Ryzen 4000H oraz Apple Silicone M1.

