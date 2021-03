Procesory Rocket Lake w kolejnym wycieku

Do tej pory wyciekały informacje o pojedynczych procesorach, ale tym razem pojawia się szczegółowa specyfikacja aż dziesięciu modeli. Będą szybsze od poprzedników nawet o kilkanaście procent.

Oczywiście przeciek to przeciek i nie należy do końca mu ufać. Pojawił się w chińskiej sieci społecznościowej Weibo i pokazuje łącznie 10 procesorów z linii Core i9 oraz Core i7 z 11. generacji, czyli Rocket Lake-S. Wszystkie mają osiem rdzeni z obsługą szesnastu wątków, a flagowcem jest Core i9-11900K z taktowaniem maksymalnym 5,3 GHz. Częstotliwość taką udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu technologii Thermal Velocity Boost (TVB). W linii Core i7 zabrakło tego rozwiązania, przez co najmocniejszy Core i7 ma taktowanie "tylko" 5,0 GHz.

Jak pokazuje to poniższy przeciek, Intel planuje po pięć wariantów na każdą linię. Modele oznaczone literami K i KF mają TDP w wysokości 125W, ale w KF nie ma zintegrowanego układu graficznego UHD Graphics 750, opartego na architekturze Xe. Modele bez K w nazwie mają TDP w wysokości 65W i oferują taktowania do 5,2 GHz, ale podstawowe wynosi 2,5 GHz. Najsłabsze modele z każdej linii - czyli Core i9-11900T oraz i7-11700T - to taktowanie 1,5 i 1,4 GHz.

W przecieku pojawia się także porównanie gamingowe Intel Core i9-11900K z Core i9-10900K. Pokazuje, że procesor 11. generacji jest o 14% wydajniejszy od flagowca poprzedniej. Dotyczy to gry Microsoft Flight Simulator w rozdzielczości 1080p. Przy Total War: Three Kingdoms jest lepszy o 13%, a w grach Gears 5 oraz Grid 2019 ma przewagę wynoszącą 9 i 8%.

Źródło: VideoCardz