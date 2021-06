Producenci dysków SSD zmieniają ich szacowany czas użytkowania. Powód - Chia

Kryptowaluta Chia pojawiła się znikąd, zamieszała na rynku dysków i... miesza dalej. Pierwszy producent zmniejsza TBW dysków. I to znacząco!

Chia to kryptowaluta popularna zwłaszcza w Chinach, gdzie tamtejszy rynek odczuł już braki dysków SSD. Powód? Wykupują je "górnicy". Producenci nośników pamięci nie byli na to gotowi, a dopiero teraz zaczynają dostosowywać się do nowej sytuacji. Nie zwiększyli produkcji - ponieważ chwilowo po prostu nie ma jak - ale wprowadzają zmiany w TBW dysków SSD. Jest to skrótowiec oznaczający całkowitą ilość danych, jakie można zapisać na dysku i de facto mówi nam on o jego żywotności.

Przykładowo - dysk 250 GB ma TBW określone na 380 TB. Oznacza to, że po zapisaniu na nim 380 TB danych nie będzie funkcjonował - po prostu zostanie zużyty. Przy normalnej eksploatacji 380 TB to kilka lat bezproblemowego używania dysku SSD, jednak gdy kopie się Chia, można zapisać taką ilość danych w czterdzieści dni. Producent dysków PNY to pierwsza marka, która zmienia TBW dysków z linii XLR8 CS3030. Zmiany są na minus, czyli zostaje obniżone - i to nawet o 79%! Tak prezentuje się lista zmian:

Mniejsze zużycie oznacza, że dysk SSD zostanie wykorzystany prędzej, niż wygasa gwarancja, wynosząca standardowo pięć lat. PNY nie ukrywa, że głównym czynnikiem zmian było wykupywanie dysków ze wspomnianej serii przez górników, a jako drugi podaje zmniejszoną produkcję nośników. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że za PNY pójdą inni. Będzie się to zapewne wiązało z podwyżką cen SSD, o czym mówi się praktycznie od początku popularności Chia.

Źródło: Neowin