Producenci telewizorów nie boją się COVID-19. Odnotowują rekordy sprzedaży

Nie wszystkie branże mocno ucierpiały w związku z pandemią koronawirusa. Mocno do... góry powędrowały słupki sprzedaży w przypadku branży RTV. Jak informuje przedsiębiorstwo TrendForce zajmujące się analityką, w trzecim kwartale ten sektor mógł świętować, bowiem odnotowane zostały świetne wyniki sprzedaży. W sumie, czy kogoś dziwi większy popyt na telewizory w okresie pandemii?

Spis treści

Trzeci kwartał z rekordową sprzedażą

TrendForce donosi, że trzeci kwartał w przypadku branży telewizorów był rekordowy. I mówimy o historycznym wyniku. Bowiem w Q3 sprzedało się 62,05 miliona telewizorów, co daje wzrost o 12,9 % jeśli porównamy ten okres do zeszłorocznego. W przypadku porównania do drugiego kwartału mamy wzrost na poziomie 38,8 %. Kto jest największym wygranym? Jeśli odniesiemy się do poprzedniego roku, wzrostem o 52,7 % może pochwalić się koncern TCL. Narzekać nie może również Samsung, bowiem producent ten, który przy okazji jest liderem branży zanotował wzrost na poziomie 36,4 %. To jednak nic, bowiem to właśnie LG najmocniej zwiększył sprzedaż. Koreańczycy odnotowali wzrost o 81,7 % co jest absolutnym rekordem.

Przez COVID-19 więcej czasu spędzamy w domach

Oczywiście wzrosty sprzedażowe spowodowane są rzecz jasna tym, że przez pandemię bardzo rzadko wychodzimy z domów. Aby nie narzekać na nudę wiele osób decyduje się na zakup telewizora. Oglądanie filmów, czy seriali na dużym ekranie telewizora jest bardziej komfortowe niż w przypadku wyświetlaczy laptopów, czy smartfonów. Warto zauważyć, że producenci telewizorów zapewne nadal będą cieszyli się ze wzrostów sprzedażowych, bowiem w czwartym kwartale swoje premiery mają Xbox Series X oraz PlayStation 5. Być może gracze, którzy zakupią konsolę zdecydują się również na zmianę telewizora.