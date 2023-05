Producent Thermomixa przygotował nowość. Tym razem chodzi o sprzątanie

Marka Vorwerk rozbudowała swoją ofertę o nowy praktyczny sprzęt, który przyda się podczas sprzątania. Mowa o robocie sprzątającym Kobold VR7. Jakie funkcje i możliwości posiada?

Vorwerk to firma znana głównie z produkcji Thermomixa, czyli wielofunkcyjnego robota kuchennego, który w ostatnich latach cieszy się ogromną popularnością i niemałym rozgłosem. Warto jednak wiedzieć, że w portfolio producenta znajdziemy więcej produktów AGD. Chodzi o wielozadaniowe urządzenia do sprzątania - w ofercie dostępny jest odkurzacz bezprzewodowy Kobold VK7 - o którym więcej piszę w innym materiale (przejdź do artykułu) - oraz robot sprzątający Kobold VR7, który od kilku dni jest dostępny w sprzedaży.

Kobold VR7 - funkcje i możliwości

Robot sprzątający Kobold VR7 został wyposażony w stację dokującą, która oprócz standardowej funkcji ładowania umożliwia również automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz. To pozwala uniknąć ręcznego czyszczenia zbiornika po każdym sprzątaniu. Wyróżnikiem i dodatkowym udogodnieniem jest kształt robota - konstrukcja przypominająca literę D ma ułatwiać i usprawniać sprzątanie narożników czy przy krawędziach. Urządzenie nadaje się do odkurzania zarówno podłóg twardych, jak i dywanów, i co ważne, automatycznie rozpoznaje rodzaj danego podłoża, dostosowując moc działania i czas pracy. Jak deklaruje producent, w trybie Eco, robot jest w stanie pracować przez ok. 140 minut na jednym naładowaniu.

Za precyzyjne poruszanie się oraz skanowanie pomieszczeń odpowiada nawigacja LiDAR. Robot został wyposażony także w czujnik ToF, cztery zderzaki, czujnik śledzący ściany oraz czujniki zapobiegające upadkowi. Oczywiście nie zabrakło też aplikacji mobilnej, dzięki której możliwe jest zdalne sterowanie robotem oraz za pomocą komunikatów głosowych.

Co istotne, odkurzacz bezprzewodowy VK7 i robot sprzątający VR7 łączą się ze sobą, tworząc modułowy system.

Kobold VR7 - cena

Odkurzacz automatyczny Kobold VR7 jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej na stronie Vorwerk w cenie 6645 zł.