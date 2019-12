Producent podkręca atmosferę przed premierą OnePlus'a 8

Prezes zarządu uważa, że linia OnePlus 8 będzie "najpiękniejszą flagową linią". Przekonamy się o tym na własne oczy już w najbliższym czasie.

Pete Lau - prezes OnePlus'a znany jest ze swoich entuzjastycznych wypowiedzi. Nie ma się co dziwić, ponieważ OnePlus mimo, iż jest niewielką marką to ma ogromne grono fanów i wiernych klientów, którzy często sięgają po nowsze generacje "zabójcy flagowców".

Źródło: oneplus.com

Po niedawnym uruchomieniu sprzedaży odświeżonej serii OnePlus 7T, firma przygotowuje się już do prezentacji zupełnie nowej gamy produktów. Linia OnePlus 8 składać się będzie po raz pierwszy w historii z trzech urządzeń - OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 oraz OnePlus 8 Pro. Rendery tych urządzeń już wielokrotnie pojawiały się w sieci.

Prezes OnePlus'a próbuje podkręcić atmosferę przed premierą mówiąc, że nadchodząca linia smartfonów będzie linią najpiękniejszych okrętów flagowych na rynku. W trakcie swojego oświadczenia Pete Lau nie przedstawił żadnych szczegółów. Dowiedzieliśmy się jedynie, że telewizory OnePlus TV obecne obecnie tylko w Indiach trafią do sprzedaży w Chinach na początku przyszłego roku.

Czy OnePlus 8 faktycznie będzie najładniejszym smartfonem przyszłego roku? Tego się nie dowiemy, ponieważ dla każdego internauty inny model urządzenia będzie tym najładniejszym.

Co wiemy o serii OnePlus 8? Nowe flagowce z Chin z pewnością wyposażone zostaną w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 865. Model z dopiskiem Lite może otrzymać nieco mniej wydajny chip z serii Snapdragon 700 (prawdopodobnie Snapdragon 765). OnePlus zapowiedział także, że już wkrótce wszystkie nowe urządzenia posiadać będą ekrany o wyższej częstotliwości odświeżania. Seria OnePlus 8 otrzyma 90 Hz lub nawet 120 Hz ekrany. Prawdopodobnie modele 8 Lite i 8 otrzymają 90 Hz wyświetlacz, a najdroższy przedstawiciel z serii - model Pro 120 Hz panel.

Na pleckach urządzenia może po raz pierwszy zawitać sensor ToF, który do tej pory nie był stosowany w smartfonach OnePlus'a. Aparat przedni zostanie umieszczony w ekranie, co pozwoli zrezygnować ze stosowania wysuwanego modułu. Urządzenia z serii OnePlus 8 wyposażone zostaną w port USB Typu C. Zabraknie gniazda słuchawkowego Jack. Każdy model dostępny będzie w wersjach z gradientowym korpusem.

Źródło: 91mobiles.com