Produkcja Cyberpunk 2077 na ostatniej prostej, twórcy osiągneli kolejny znaczący kamień milowy

Studio CD Projekt RED osiągnęło kolejny kamień milowy w produkcji Cyberpunk 2077. Zespół skupia się już na ostatnich szlifach.

Na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że premiera Cyberpunk 2077 została przesunięta z 16 kwietnia na 17 września bieżącego roku. Coraz więcej wskazuje na to, że było to ostatnie opóźnienie studia CD Projekt RED i produkcja gry zmierza już ku końcowi.

Adam Badowski, stojący na czele polskiego studia, poinformował we wpisie na Twiterze, że jego zespół wystąpił o ocenę zawartości Cyberpunk 2077 do agencji ratingowych na całym świecie (np. PEGI, ESRB). Oznacza to, że wszystkie elementy produkcji są już gotowe i stanowią one kompletną całość. Jak przyznał sam Badowski, pracownicy studia są obecnie skupieni na dopracowywaniu aspektów technicznych gry, prawdopodobnie chodzi tu m.in o optymalizację, oraz jej testowaniu.

Właśnie przesłaliśmy Cyberpunk 2077 do agencji ratingowych na całym świecie (PEGI, ESRB itp.). Podczas gdy czekamy na ocenę gry, pracujemy nad dopracowaniem aspektów technicznych i przetestowaniem jej. Gra z każdym dniem wygląda coraz lepiej! - Adam Badowski, CD Projekt RED

Zatem wszystko na to wskazuje, że wrześniowa premiera Cyberpunk 2077 jest już niemal pewna. Teraz chyba tylko katastrofa mogłaby przeszkodzić "REDom" w wydaniu swojej hitowej produkcji.

Przypomnijmy, że niedawno dowiedzieliśmy, iż Cyberpunk 2077 zaoferuje nam mnóstwo zadań pobocznych i wyjątkowy kreator postaci. Twórcy gry poniekąd potwierdzili również, że trafi ona na konsolę dziewiątej generacji - Xbox Series X.

źródło: Twitter