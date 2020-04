Produkcja PS5 na start wolniejsza niż PS4 - to nie przez COVID-19

Sony zamierza wyprodukować od 5 do 6 mln sztuk PS5 w roku finansowym kończącym się w marcu 2021. Kiedy na rynku pojawiło się PS4, w ciągu pierwszych dwóch kwartałów sprzedało się 7,5 mln sztuk. Pandemia Koronawirusa wpłynęła na plany promocyjne Sony, ale czy również na zdolności produkcyjne?

Zdaniem Bloomberga, przyczyną zmniejszenia produkcji prawdopodobnie nie jest pandemia Koronawirusa, a wysoka cena sprzętu podczas premiery. Oczekiwano, że specyfikacja PS5 będzie adekwatna do jej ceny. Spekuluje się, że cena konsoli może graniczyć w przedziale 499 - 549 USD. Niektóre komponenty wchodzące w jej skład są słabsze niż oczekiwano i w dodatku drogie. To może początkowo zniechęcić do zakupu, a co za tym idzie - zmniejszyć zyski firmy na każdej sztuce. Oczywiście podukcja również może spowolnić poprzez pandemię. Pracownicy Sony pracują zdalnie w swoich domach, a sama firma już teraz jest zmuszona do rezygnacji z wydarzeń prasowych. Na początku roku została zorganizowana wirtualna konferencja prasowa, gdzie podano szczegóły specyfikacji konsoli Sony PlayStation 5, której produkcja planowana jest na czerwiec. W momencie ujawnienia przez Sony kontrolera do konsoli, w obawie przed przeciekami, tylko garstka ludzi mająca dostęp do poufnych informacji wiedziała jak w rzeczywistości ma wyglądać sama konsola. Nadal za cel uważa się jednoczesne uruchomienie produkcji gier na całym świecie, jednakże pandemia znacząco to utrudnia, co może mieć spory wpływ na debiutanckie tytuły.

Obecnie koszt PS4 to ok 300 USD, a PS 4 PRO 400 USD. Na czas premiery następnej generacji ceny te mają zostać obniżone w celu zachęcenia nowych abonentów do korzystania z członkostwa PlayStation Plus oraz PlayStation Now. Jak powiedział dyrektor generalny Sony Kenichiro Yoshida - firma będzie dążyć do zwiększenia powtarzalnych przychodów, a nie do jednorazowych zakupów sprzętu. Ogłoszony przez Sony w zeszłym miesiącu plan opublikowania wyników za zeszły rok może odwlec się w czasie z powodu pandemii. Wirus ten już pokrzyżował plany organizacji konferencji prasowej, która dotyczyć miała premiery PlayStation 5 oraz jej ceny. Wielce prawdopodobne jest, że dopóki Microsoft nie opóźni wydania nowej generacji Xbox'a to i opóźnienie PS% nie będzie miało miejsca. Wg niektórych analityków rywalizacja o uwagę pomiędzy PlayStation a Xboxem może zmusić obie firmy do sprzedaży swoich nowych produktów ze stratą.

Myślę, że zarówno cena PS5, jak i Xbox seria X może skończyć się na 450 USD, mimo że straciliby na niej.

- mówi Damian Thong, analityk Macquarie Capital. W momencie premiery, konsolę PS 3 było ciężko zdobyć, można się spodziewać ze w przypadku PS 5 będzie podobnie.

źródło: bloomberg, kotaku