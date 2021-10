Produkcja iPhone SE 3 ruszy jeszcze w tym roku? Co z premierą?

Czy nowa generacja kompaktowych smartfonów Apple trafi do produkcji jeszcze w tym roku?

Portal appleinsider.com przekazuje informacje pochodzące z Japonii. Dotyczą one najmniejszego smartfona w ofercie Apple: Iphone'a SE. Dziennikarze, powołujący się na chińskie źródła twierdzą, że trzecia generacja tego urządzenia pojawi się na rynku wiosną przyszłego roku.

Czego możemy się spodziewać? iPhone SE 2022 ma posiadać dokładnie taką samą konstrukcję, jaką obecnie posiada iPhone SE 2, wydany w 2020 roku. Poważne zmiany mają natomiast nastąpić wewnątrz. Smartfon ma otrzymać powiem chip Apple Bionic A15, czyli taką samą jednostkę, jaką znajdziemy w iPhone 13 Pro Max. Podobnie do swoich większych braci, zostanie także wyposażony w modem Qualcomm Snapdragon X60 5G.

Jeżeli nie otrzymamy żadnych zmian w konstrukcji, to przyszłoroczny iPhone SE 3 będzie posiadał taki sam wyświetlacz Retina o przekątnej 4,7 cala i rozdzielczości HD, jak ma to miejsce w obecnym na rynku urządzeniu. Nie wiemy jednak, czy wciąż będzie to matryca LCD, czy także i w tym modelu Apple zdecyduje się na panel OLED, jakie znajdziemy w tegorocznych iPhone'ach.

Wedle wiadomości z Azji, iPhone SE 3 ma trafić do masowej produkcji w grudniu 2021 roku. Spodziewana premiera nowego urządzenia ma nastąpić wiosną 2022 roku.

