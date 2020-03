Produkcja iPhone'a w Indiach wstrzymana przez koronawirusa

Rząd zamknął fabryki w Indiach na 21 dni. Produkcja iPhone'a przerwana.

Produkcja iPhone'a w Indiach została zawieszona z powodu zaostrzeń wprowadzonych przez lokalny rząd w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Informacje jako pierwszy przekazał portal Bloomberg. Donosi on, że Foxconn wstrzymał w Indiach produkcję co najmniej do 14 kwietnia 2020 roku. Również Wistron - drugi z podwykonawców Apple podporządkował się nowym zaleceniom rządu indyjskiego i wstrzymał pracę w swoich fabrykach.

We wtorek 24 marca 2020 roku premier Indii Narendra Modi ogłosiła 21 dniowe zawieszenie produkcji. Informacja ta była bardzo niespodziewana i zaskoczyła większość przedsiębiorstw. Blokada produkcji została zastosowana jako środek ostrożności mający zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W innych krajach produkcja również jest przerywana, ale aż trzytygodniowe zamknięcie fabryk wpływa na aż 1,3 miliarda pracowników, którzy mogą pozostać bez środków do życia w tym trudnym okresie.

Stanowcza blokada wprowadzona przez rząd Indii z pewnością pozytywnie przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale może mieć tragiczne skutki dla lokalnego biznesu i gospodarki całego kraju.

Podwykonawcy Apple tacy, jak Foxconn i Wistron posiadają w Indiach fabryki, w których produkowane są smartfony iPhone. Zawieszenie produkcji może wpłynąć na łańcuch dostaw. Skutki najnowszego rozporządzenia odczuwalne są również w biurze w Apple w Hajdarabadzie, gdzie pracują tysiące pracowników Apple.

Podczas, gdy Indie wprowadzą nowe ograniczenia w Chinach produkcja powoli wraca do normy. Według Foxconn'a fabryki zlokalizowane w Państwie Środka są w pełni gotowe do rozpoczęcia produkcji iPhone'a 12. Bloomberg informuje, że pomimo wybuchu pandemii koronawirusa wrześniowa premiera iPhone'a nie jest zagrożona.

Cały rynek boryka się obecnie z największym w historii spadkiem sprzedaży smartfonów. Przewiduje się, że tendencja ta utrzyma się jeszcze przez jakiś czas.

