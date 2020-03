Produkcja iPhone'a w Q2 2020 mniejsza, niż zakładano

Apple nie zdąży nadrobić strat w drugim kwartale 2020 roku. Produkcja iPhone'a nadal poniżej oczekiwań.

Tim Cook jest optymistą i wierzy, że Chiny szybko opanują sytuacje z epidemią koronawirusa, a wszystkie fabryki ponownie rozpoczną produkcję z pełną mocą. W sumie to nie ma się co dziwić, że Apple wierzy w Chiny skoro większość fabryk sprzętu giganta z Cupertino znajduje się właśnie tam.

Źródło: macworld.com

Analitycy są jednak realistami. Podczas, gdy Apple ma nadzieję, że Chiny szybko opanują kryzys to według znanych analityków rynkowych najważniejsi dostawcy komponentów nie będą w stanie wrócić do pracy w normalnych warunkach wcześniej, niż w maju.

Zgodnie z danymi CounterPoint Research smartfony Apple sprzedawały się w 2019 roku jak świeże bułeczki. Dotyczy do w szczególności tańszych modeli iPhone'a Xr oraz 11. W tym roku będzie to trudniejsze do osiągnięcia w związku z ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi. Skomplikowany łańcuch dostaw został naruszony przez epidemię koronawirusa, a jego odbudowanie nie będzie takie proste, jak mogłoby się wydawać.

Według znanego analityka Ming-Chi Kuo produkcja sprzętu od Apple znacząco ucierpiała ze względu na komplikacje, jakie wywołał koronawirus. Wszystkie sprzęty z logo nadgryzionego jabłka produkowane są w mniejszych ilościach, niż zakładano, a zapasy magazynowe zamiast się zwiększać stale maleją.

Kuo przewiduje, że Apple posiada niewystarczającą ilość podzespołów do budowy swoich sprzętów. Część z nich wystarczy, aby przetrwać około miesiąca, a nowych dostaw nie widać. Mowa tu miedzy innymi o kamerach od Genius Electronic Optical.

Dodatkowo w międzyczasie Reuters poinformował, że firma LG Innotek, która również dostarcza moduły kamer do iPhone'a została zmuszona do zamknięcia swojej fabryki w ten weekend. Zakład jest zlokalizowany w okolicach miejsca, gdzie znajduje się najwięcej chorych na koronawirusa w tym kraju.

Kuo całkiem realistycznie mówi, że produkcja iPhone'a SE 2/iPhone'a 9 rozpocznie się z opóźnieniem. Możliwe, że nowego iPhone'a oraz iPady Pro zobaczymy nie w marcu, a bliżej wakacji.

Źródło: techspot.com