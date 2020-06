Produkcja w 3 nm nie taka prosta. Pierwsze procesory dopiero za rok

TSMC odracza próbną produkcję 3 nm chipów. Samsunga zyskał właśnie okazje do nadrobienia zaległości.

Tajwańczycy od dłuższego czasu przygotowują się do rozpoczęcia próbnej produkcji w 3 nm. Prace trwają równocześnie z uruchomieniem pierwszych, seryjnych linii produkcyjnych w 5 nm procesie technologicznym.

Źródło: pcworld.com

TSMC zakładało, że uda się wyprodukować pierwsze układy w 3 nm pod koniec 2020 roku. Niestety z powodu trwającej pandemii koronawirusa, jeden z największych producentów układów scalonych musiał zmienić swoje plany. Produkcję pierwszych 3 nm układów odroczono do 2021 roku.

To dobra wiadomość dla Samsunga, który próbuje przegonić TSMC we wdrożeniu 3 nm linii produkcyjnej.

Najnowsze informacje wskazują, że pomimo faktu, że pierwsze procesory w 3 nm zostaną wyprodukowane w przyszłym roku masowa produkcja ma rozpocząć się zgodnie z planem. Zakłada się, że pierwsze 3 nm procesory trafią do odbiorców w 2022 roku. Samsung również zapowiedział opóźnienie wprowadzenia do masowej produkcji 3 nm procesorów do 2022 roku. Dla Koreańczyków będzie to większy skok, ponieważ zamierzają oni praktycznie pominąć produkcję w 5 nm.

Z oficjalnego oświadczenia rzecznika TSMC dowiadujemy się, że firma obecnie koncentruje się na produkcji w 7 nm oraz 5 nm. Obecnie głównym odbiorcą jest Huawei, który zamówił sporą ilośc procesorów Kirin 1020.

TSMC jest liderem w branży półprzewodników. Firma posiada najlepiej rozwinęła technologię do produkcji w 5 nm. Klientami Tajwańczyków są najwięksi giganci ze świata technologicznego - Apple, HiSilicon (Huawei), AMD, Qualcomm oraz wielu innych.

Źródło: gizmochina.com