Produkcja w Chinach drożeje - Pegatron przenosi się do Indonezji i Wietnamu

Produkcja układów scalonych w Chinach już nie taka tania. Drugi największy producent przenosi swoją produkcję do Indonezji i Wietnamu.

Pegatron to tajwańska firma, która obecnie jest drugim co do wielkości producentem elektroniki na świecie. Tajwańczycy wytwarzają szerokie spektrum urządzeń na zamówienie innych producentów. Z taśm produkcyjnych zjeżdżają między innymi podzespoły komputerowe, komputery stacjonarne, laptopy, konsole do gier, a nawet telewizory. Jak widać Pegatron wyprodukuje niemalże wszystko.

Źródło: pegatroncorp.com

Najnowsze doniesienia wskazują, że Pegatron zamierza do końca tego roku otworzyć nowe fabryki elektroniki w Indonezji oraz Wietnamie.

Krok ten spowoduje, że Pegatron będzie w stanie przenieść produkcję z Chin. Koszty produkcji w państwie środka rosną z powodu wojny handlowej pomiędzy USA, a Chinami. Ponadto Pegatron argumentuje, że przeniesienie produkcji ma pozytywny wpływ na dywersyfikacje przedsiębiorstwa.

W wywiadzie prezes Pegatronu - Tung Tzu-hisen powiedział, że Chiny "nie były optymalną lokalizacją dla produkcji od ponad pięciu lat". Prezes zarządu mówił także, że ogromny wpływ na ten stan rzeczy ma obecny prezydent USA - Donald Trump.

Firma podzieliła się kilkoma szczegółami na temat planów na przyszłość. Tung powiedział, że Pegatron będzie tworzyć nowe zakłady w Wietnamie i Indonezji. Zajmą się one wytwarzaniem urządzeń do łączności z internetem. Indonezyjski zakład zostanie zlokalizowany na wyspie Batam około 20 kilometrów od Singapuru, a wietnamski na północy tego kraju.

Dodatkowo firma zamierza rozbudowę krajowych linii produkcyjnych w odpowiedzi na politykę prezydenta Tajwanu, który zamiera promować lokalną produkcję. Pegatron obecnie znany jest głownie z produkcji szerokiej gamy urządzeń dla Apple z iPhone'm na czele.

Podczas, gdy część producentów smartfonów otwiera swoje zakłady produkcyjne w Indiach i stale zwiększa ich produkcję to Pegatron sceptycznie podchodzi do tamtego rynku. Tung skomentował, że Indie "to ważna opcja, ale nie uzyskaliśmy zgody od naszych klientów". Czyżby Apple nie chciało, aby ich urządzenia posiadały na swoich obudowach Assembled in India? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy.

Źródło: gizmochina.com