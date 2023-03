Produkty marki Bosch, które kupisz w Lidlu. Przejrzałam ofertę

Jakie urządzenia AGD marki Bosch znajdziemy w sklepie Lidl? Postanowiłam przyjrzeć się aktualnej ofercie i wybrać najciekawsze okazje.

W ofercie sklepu Lidl znajdziemy pełno urządzeń znanych producentów, które kosztować nieco mniej niż w innych sklepach albo po prostu są już dostępne tylko na stronie dyskontu. Tym razem postanowiłam przyjrzeć się produktom Bosch - uznana i popularna marka ma w swojej ofercie wiele ciekawych urządzeń AGD charakteryzujących się wysoką jakością. Z pewnością wśród naszych czytelników znajdzie się wielu entuzjastów tego producenta. Sama również jestem posiadaczką kilku kuchennych sprzętów, z których jestem zadowolona.

Oczywiście przed zakupem warto zorientować się, czy dany model urządzenia rzeczywiście sprosta waszym oczekiwaniom i będzie posiadał zadowalające funkcje czy parametry. Przemyślany zakup to nie tylko gwarancja satysfakcji podczas użytkowania, ale też spora oszczędność.

Produkty Bosch dostępne w Lidlu

Robot kuchenny kielichowy Bosch MCM3200W

To wielofunkcyjny robot kuchenny wyposażony w wiele przydatnych akcesoriów, umożliwiających przygotowanie wielu różnych składników oraz posiłków. Jak deklaruje producent, mamy tutaj łącznie 30 funkcji. W zestawie otrzymujemy blender o pojemności 1 litra (dostosowana także do kruszenia lodu), tarcze tnące (cienkie i grube), tarczę do ubijania śmietany oraz jajek, przezroczystą pokrywę ze specjalną końcówką do napełniania i ubijakiem. Możemy zatem bez problemu m.in.: przygotować koktajle czy zupy krem, zagnieść ciasto czy posiekać warzywa. Moc urządzenia wynosi w tym przypadku 800 W. Do wyboru mamy 2 tryby prędkości oraz tryb pulsacyjny.

Aktualnie urządzenie w Lidlu jest w promocyjnej cenie i kosztuje 392 zł. Jednak jak udało mi się znaleźć, nieco taniej można kupić dany model pod tym linkiem.

Robot kuchenny z obrotową misą Bosch MUMS2TW00

Skoro mowa o robotach kuchennych, to warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden produkt marki Bosch dostępny w sklepie Lidl. To niewielkie urządzenie, które zostało wyposażone w silnik o mocy 700 W oraz misę o pojemności 3,8 l (do 2,4 kg ciasta lub 1,7 kg ciasta drożdżowego). Do dyspozycji mamy 4-stopniową regulację prędkości oraz zestaw praktycznych akcesoriów. W zestawie znajdziemy: trzepaczkę, ubijaczkę oraz hak do wyrabiania ciast i mieszania składników.

Aktualnie urządzenie w Lidlu kosztuje 579 zł.

Odkurzacz cyklonowy bezworkowy Bosch BGS05BL1H

W sklepie Lidl znajdziemy też odkurzacz bezworkowy marki Bosch, który został wyposażony w zbiornik na zabrudzenia o pojemności 1,5 l. Nie musimy martwić się o dodatkowy zakup worków i ich wymianę po sprzątaniu - wystarczy wyjąć zbiornik i opróżnić go nad koszem. Za bezpieczne i świeże sprzątanie odpowiada zastosowany system filtrów PureAir. Długość przewodu wynosi 6 metrów, a kabel zwija się automatycznie przy użyciu specjalnego przycisku. W zestawie znajdziemy rurę teleskopową, szczotkę do podłóg twardych, szczotkę do dywanów oraz szczelinówkę.

Aktualnie odkurzacz w Lidlu kosztuje 479 zł.

Automatyczny ekspres do kawy Bosch TIS30129RW

W ofercie dostępny jest też ciśnieniowy ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka. Automatycznie możemy przygotować ulubioną kawę, wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj za pomocą przycisku na panelu sterowania: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino czy Latte Macchiato. Urządzenie zostało wyposażone w wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,4 l oraz pojemnik na ziarna (pomieści 250 gram). Jak możemy przeczytać w opisie na stronie, urządzenie dysponuje mocą 1300 W oraz pomocą wodą o ciśnieniu 15 barów. Użytkownik może także zadecydować o grubości mielenia ziaren oraz zadecydować jak bardzo ma być spienione mleko do kawy. Poszczególne części ekspresu można wyjmować i myć pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Do tego, urządzenie posiada funkcję automatycznego czyszczenia oraz odkamieniania.

Aktualnie kosztuje w Lidlu 1999 zł.

Jeśli interesuje Was podobny produkt, zajrzyjcie pod ten link.