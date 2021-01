Profesjonalizm w komunikacji online – wideokonferencje z rozwiązaniami Poly

Jest wiele rzeczy, które zmieniła pandemia koronawirusa, jednakże najbardziej zauważalną i prawdopodobnie najbardziej trwałą jest sposób, w jaki pracujemy. Wirtualne spotkania, konferencje online - to wszystko jest dziś standardem, który w jakimś stopniu zapewne się utrwali. Jak wyposażyć firmę i jej pracowników, aby byli w pełni dostosowani do nowych realiów pracy? W tym celu warto spojrzeć na ofertę firmy Poly.

Poly jest wiodącą marką wśród producentów rozwiązań komunikacji audiowizualnej z segmentu profesjonalnego. Pochodząca z Kalifornii firma, która powstała z połączenia Polycom i Plantronics, stawia przede wszystkim na jakość i wygodę użytkowania swoich urządzeń, słusznie zakładając, że sprzęt, który jest używany w pracy, ma stwarzać komfortowe warunki pracy w trybie co najmniej kilkugodzinnym. Producent ma w swojej ofercie cały szereg urządzeń umożliwiających zdalną komunikację - przyjrzyjmy się kilku z nich.

Poly EagleEye Mini - dobry obraz i dźwięk na spotkaniach on-line

Kamera internetowa to od dawna integralna część wielu laptopów. W większości z nich jakość wbudowanego sensora jest… bardzo podstawowa, by nie być bardziej krytycznym. Niska rozdzielczość, mała liczba klatek na sekundę, rozmyte kolory - to cechy, które często są obecne we wbudowanych rozwiązaniach, a z których nie jesteśmy zadowoleni. W czasach, gdy praca zdalna stała się standardem, warto zainwestować w coś lepszego, o wyraźnie wyższej jakości. Do pracy zdalnej trafnym wyborem będzie uniwersalna kamera internetowa Poly EagleEye Mini o rozdzielczości 1080p, zoptymalizowana pod kątem -wideokonferencji. Jej sensor ma wyższą czułość niż większość spotykanych na rynku rozwiązań, co skutkuje bardziej wyraźnym obrazem. W ten sposób rozmówca będzie oglądał nas w znacznie lepszej jakości, Kamera wraz z całym zestawem opcji montażowych dostępna jest w przystępnej cenie.

Poly EagleEye Cube USB - do pracy zespołowej

Praca z domu i wideokonferencje 1-na-1 to tylko część nowego sposobu funkcjonowania w biznesie. I chociaż dziś raczej unikamy spotkań w licznym gronie, także w pracy, to tak trudno wyobrazić sobie działanie wielu firm bez “burzy mózgów” czy spotkań całych zespołów. Tu pojawia się problem, który jest doskonale znany np. w firmach pracujących zespołowo z zewnętrznym, często zagranicznym klientem. Zorganizowanie wideokonferencji z kilkuosobowym zespołem po jednej stronie jest wyjątkowo karkołomne jeżeli korzystamy ze zwykłej kamery internetowej. Słowem kluczowym jest tu focus; tak w kwestii obrazu, jak i dźwięku. Możliwość operowania skupieniem zarówno po stronie optyki i mikrofonów urządzenia, jest jedną z ważniejszych zalet Poly EagleEye Cube USB - kamery wideokonferencyjnej w formie eleganckiej kostki. Jakie są jej funkcje?

Urządzenie wykorzystuje technologię inteligentnego wykrywania zwaną „Speaker Tracking”. Dzięki temu może automatycznie skupić kadr na osobie mówiącej, choćby w pomieszczeniu znajdowało się kilku uczestników wirtualnego spotkania. Urządzenie jest w stanie dostosowywać na bieżąco zarówno warstwę wideo, jak i audio. Jeśli nikt nie mówi (lub, co częściej ma miejsce, wiele osób mówi jednocześnie), EagleEye Cube ponownie skupia się na całej grupie w swoim polu widzenia. W specyfikacji kamery znajduje się rozdzielczość Full HD (1080p w 60 fps) i opcja zoomu cyfrowego. Dodatkowo w EagleEye Cube zastosowano szerokokątny obiektyw, który wykorzystuje przetwornik 4K. To pozwala uzyskać rozdzielczość Full HD przy zastosowaniu zoomu cyfrowego i na swobodne sterowanie kadrem bez spadku rozdzielczości nagrania.

Nie jest tajemnicą, że rozmiar sensora i obiektywu kamery ma znaczenie dla jakości obrazu. Stąd nieco większe gabaryty Poly EagleEye Cube niż typowych kamer internetowych. Duży obiektyw pozwala lepiej operować światłem w porównaniu do małych, często plastikowych obiektywów z niewielkich kamerek. Co więcej, nie ma tu problemów z kompatybilnością, bowiem kamera działa z wszystkimi popularnymi aplikacjami: MS Teams, Zoom, Cisco Webex czy Skype.

Kluczowym miejscem dla komunikacji biznesowej jest sala konferencyjna. By dobrze pełnić swoją funkcję, powinna być odpowiednio wyposażona. Oczywiście, można w niej po prostu postawić komputer, by za jego pośrednictwem łączyć się z rozmówcami podczas wideokonferencji. Inną możliwością jest każdorazowe podłączanie laptopa, któregoś z uczestników spotkania, do kamery w sali konferencyjnej. Nie jest to szczególnie wygodne. Dlatego też istnieją wyspecjalizowane systemy telekonferencyjne. Dobry przykład takiego rozwiązania to Poly Studio X30.

Poly Studio X30 - wszystko co najlepsze do wideokonferencji

Ten zaawansowany system telekonferencyjny ma wszystko co potrzebne - od wysokiej jakości kamery o właściwościach podobnych do tej z omówionego wyżej EagleEye Cube, poprzez zestaw mikrofonów, głośników (samo urządzenie do złudzenia przypomina całkiem elegancki soundbar) po mikrokomputer sterujący. Komunikacja odbywa się tu poprzez popularne interfejsy – HDMI na potrzeby obrazu oraz kablem sieciowym udostępniającym łączność z siecią. W przeciwieństwie do większości rozwiązań na rynku, focus kamery działa tutaj inaczej, dostosowując kadr nie skokowo, a w sposób płynny, niemal jakby “za kamerą” stał operator używający gimbala. Do sterowania systemem telekonferencyjnym można użyć poręcznego ekranu dotykowego TC8. Nie jest to wprawdzie tanie rozwiązanie, ale pozwala zaoszczędzić na czasie pracy działu IT, bo konfiguracja odbywa się tylko raz - później już dosłownie wystarczy jedno dotknięcie, by nawiązać połączenie z wyznaczonym wcześniej spotkaniem wideo. Odpada więc konieczność instalacji oprogramowania komunikacyjnego na każdym komputerze w firmie. W praktyce urządzenie jest więc bardzo funkcjonalnie, co pozwala skupić się na biznesie, a nie na konfigurowaniu sprzętu.

Pod względem czysto technicznym, Poly Studio X30 może zawstydzić większość podobnych rozwiązań. Pozwala na prowadzenie transmisji w rozdzielczości 4K (UHD, 3840 x 2160) z prędkością 30 klatek na sekundę lub w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). Ponieważ producent zdecydował się na zastosowanie wysokiej jakości matrycy, obraz ma nie tylko wysoką rozdzielczość, ale także cechuje się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów.

Podobnie jak w kwestii obrazu, tak też w obszarze dźwięku, Studio X30 oferuje zdecydowanie więcej niż typowe rozwiązania wideokonferencyjne. Ma bowiem nie dwa, a cztery mikrofony, co sprawia, że skupienie odbioru dźwięku może być znacznie bardziej precyzyjne. Podobnie jak z EagleEye Cube, tu także mamy pełną zgodność Microsoft Teams, Cisco Webex czy Zoom.

Poly Blackwire 5220 - by słyszeć i być słyszanym

Przejdźmy z sali konferencyjnej do biurka. W codziennej komunikacji internetowej prowadzonej z biura ważnym jest, aby nikomu ze współpracowników nie przeszkadzać. Słabej jakości mikrofon sprawi, że nasz rozmówca może nie usłyszeć, co mówimy i sami zaczniemy mówić głośniej, ku raczej wątpliwemu zadowoleniu kolegów i koleżanek z pracy. Oczywistym rozwiązaniem są słuchawki z mikrofonem. Chociaż wiele z tych, które są dostępne na rynku to modele raczej skierowane do graczy, to istnieją także rozwiązania profesjonalne, przeznaczone do zastosowań biznesowych. Dobry przykład to headset Poly Blackwire 5220, a więc słuchawki z mikrofonem z systemem redukcji szumów.

Są one przeznaczone głównie do pracy w środowisku biurowym, gdzie często nikt nie przejmuje się tym, że właśnie trwa rozmowa. Dziś, w epoce pracy i nauki zdalnej, podobne zalety docenimy także w domu. Nie jest łatwo skupić się na pracy gdy np. obok odbywa się lekcja online, a pokój dalej wideokonferencja – w końcu dziś wszyscy przeszliśmy na internetową komunikację, ale nasze domy i mieszkania wcale nie urosły. Słuchawki podłączamy do komputera przez USB, za pośrednictwem specjalnego kontrolera lub bezpośrednio, przez mini-jack. Kontroler daje dodatkowe możliwości, jak np. regulacja głośności, odbieranie połączeń czy wyłączanie mikrofonu. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad rozmową.

Komunikacja przez sieć w znacznym stopniu zastąpiła spotkania na żywo. Miniony rok tylko umocnił ten trend. Rozwiązania od Poly pozwalają na codzienną pracę w sposób wygodny, prosty w konfiguracji i w wysokiej jakości - tak, aby móc skupić się na prowadzonej działalności, a nie na problemach technicznych oraz by być profesjonalistą w komunikacji online.