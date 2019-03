Prognozy trendów IT w 2018 roku: które okazały się trafne?

Na początku 2018 roku Aruba Cloud przedstawiło cztery główne trendy, które miały odgrywać znaczącą rolę w obszarze nowych technologii. Wraz z początkiem 2019 roku sprawdzamy, jak sytuacja kształtowała się Polsce i na świecie oraz na ile przewidywania okazały się trafne.

Cyberbezpieczeństwo – wzrost liczby ataków i wycieków danych

Zgodnie z przewidywaniami, rok 2018 upłynął pod znakiem cyberbezpieczeństwa. Organizacje, zarówno te mniejsze, jak i prawdziwi giganci, coraz częściej padały ofiarami ataków hakerskich oraz awarii. Według Breach Level Index w 2018 r. stracono lub skradziono ponad 6,7 mld rekordów. Oznacza to wzrost o 72% względem ubiegłego roku. W wyniku działań hakerów lub błędów firm w niepowołane ręce każdej sekundy mogło trafiać aż 214 rekordów! Media regularnie informowały o spektakularnych wyciekach danych, warto wspomnieć w tym kontekście chociażby aferę Cambridge Analytica, w ramach której dane 90 mln użytkowników Facebooka dostały się w niepowołane ręce. Do innych głośnych naruszeń cyberbezpieczeństwa należał m.in. wyciek danych kart kredytowych 380 tys. pasażerów linii British Airways, a także utrata 500 mln rekordów zawierających informacje o klientach sieci hoteliMariott. Niestety ten trend nie ominął także Polski, gdzie w ramach ataku na serwis morele.net wyciekły dane 2 mln użytkowników. O ile liczba ataków hakerskich rośnie, to najsłabszym ogniwem nadal pozostaje człowiek. Badania Gartnera wskazują, że do 48% wycieków danych doszło w wyniku nieodpowiedzialności lub lekkomyślności pracowników. Pozytywnie należy jednak ocenić świadomość cyberzagrożeń wśród pracodawców – ponad 4/5 z nich zamierza w tym roku przeprowadzić szkolenie dotyczące tej kwestii wśród swoich pracowników .

RODO – bodziec dla poprawy bezpieczeństwa infrastruktury IT

Dla większości firm działających w Europie rok 2018 upłynął pod znakiem dostosowania procedur przechowywania i przetwarzania danych użytkowników do wymogów RODO. Ryzy kokary w wysokości nawet 20 mln euro lub 4 proc. rocznych przychodów spowodowało, że firmy bardzo poważnie przyjrzały się przechowywanym przez nie informacjom, a skrzynki użytkowników zalały maile z prośbami o zgodę na przechowywanie danych. Według badań miesięcznika Computerworld, i zgodnie z prognozami, RODO było bodźcem do usprawnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej dla aż 87 proc.polskich przedsiębiorców, między innymi poprzez migrację do chmury. Statystyki te z pewnością będą rosnąć, kiedy Urząd Ochrony Danych Osobowych nałoży pierwsze grzywny.

Internet of Things – coraz tańszy i dostępny

Internet Rzeczy to kolejny z trendów, który Aruba Cloud wskazało jako rozwijający się w 2018 roku. Obecnie jego wartość szacowana jest na 1,5 biliona dolarów i może się ona podwoić w przeciągu dwóch lat. Co więcej, produkty działające w ramach tej technologii stają się coraz tańsze, czego przykładem są chociażby inteligentne głośniki – obecnie jeden z najszybciej rozwijających się sektorów IoT. Obecnie ten gadżet można kupić już średnio za ok. 170 PLN, co czyni go przystępnym dla użytkowników. Agencja badawcza Strategy Analytics podaje, że w 2018 r. sprzedano 86 mln tych urządzeń! W samym czwartym kwartale konsumenci kupili 38,5 mln inteligentnych głośników, co przewyższa wynik za cały 2017 rok. Prawdziwy boom Internet Rzeczy będzie przeżywał jednak dopiero w 2020 wraz z upowszechnianiem się technologii 5G, która pozwoli temu sektorowi na prawdziwy rozkwit możliwości.

Big Data as a Service – stały wzrost popularności, niestety nie w Polsce

Ostatnia z prognoz dotyczyła dalszego rozwoju technologii Big Data as a Service. Tempo wzrostu tego obszaru IT na świecie to ok. 30% rocznie i coraz więcej firm korzysta z przetwarzania danych w chmurze. Niestety - w Polsce firmy korzystające z tej technologii nadal są rzadkością. Jak podaje PwC, jedynie 17 proc. przedsiębiorstw planuje korzystać w przyszłości z Big Data, a aż 58 proc. na chwilę obecną wyklucza taką możliwość. Prawdopodobnie wraz z dalszym upowszechnianiem się chmury nasz kraj będzie podążał za globalnymi trendami rozwoju BDaaS.