Program wymiany baterii w 15 calowym MacBook'u Pro - wszystko, co musisz wiedzieć

Dowiedz się, czy Twój model jest uszkodzony oraz jak go naprawić.

Spis treści

Apple ogłosiło wycofanie z rynku baterii stosowanych w niektórych modelach 15 calowego MacBook'a Pro z wyświetlaczem Retina poprzedniej generacji. Potencjalnie sprawa jest poważna, ponieważ w ograniczonej liczbie urządzeń może dojść do samozapłonu.

Źródło: Apple

Dlaczego Apple wycofuje produkt z rynku?

Amerykańska Komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich "otrzymała 26 raportów o przegrzaniu baterii laptopa, w tym pięć raportów o drobnych poparzeniach i jeden raport o wdychaniu dymu, a także 17 raportów o drobnych uszkodzeniach pobliskiego mienia osobistego". Problem wydaje się być podobny do głośnej afery dotyczącej Samsunga Galaxy Note 7, którego bateria w specyficznych sytuacjach również ulegała samozapłonowi. Sprawa była na tyle poważna, że linie lotnicze zakazały wnoszenia na pokład koreańskiego smartfona, a producent po kilku próbach rozwiązania problemu wycofał urządzenie z rynku. Wszyscy konsumenci, którzy zdecydowali się na zakup otrzymali zwrot pieniędzy lub możliwość wymiany na Samsunga Galaxy S7 Edge (topowy wtedy model) ze zwrotem części gotówki. W kwestii MacBook'ów Pro 15 zjawisko nie jest tak intensywne, ale nie oznacza to, że powinniśmy je zmarginalizować. Liczba egzemplarzy dotkniętych problemem jest mniejsza, niż w przypadku Samsunga.

Które modele są zagrożone?

Tylko w przypadku jednego modelu MacBook'a Pro stwierdzono problemy z baterią. Jest to MacBook Pro 15 Retina z połowy 2015 roku. To laptop wyposażony w procesory Intel Core i piątej generacji. Ta generacja to ostatni model serii Pro wyposażony w klasyczne porty czyli złącze ładowania MagSafe 2, USB 3.0 oraz Thunderbolt 2 (poprzez mini DisplayPort).

Kiedy Apple sprzedawało zagrożone komputery?

Większy model MacBook'a Pro, który może posiadać problemy z baterią był sprzedawany od września 2015 roku do lutego 2017 roku. Musimy jednak pamiętać, że po wycofaniu z oficjalnej sprzedaży na stronach Apple sprzedawcy posiadali jeszcze pojedyncze egzemplarze na swoich magazynach, więc możliwe jest, że komputery sprzedawane były także później.

Ile laptopów sprzedano?

Według danych CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission) - Amerykańskiej Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich problem dotyczy ponad 430 tysięcy egzemplarzy.

Źródło: macworld

Jak dowiedzieć się, czy mój model jest zagrożony?

Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy Twój laptop może posiadać w środku wadliwą baterię jest spojrzenie na jego obudowę. Jeżeli posiadasz komputer z dotykowym paskiem Touch Bar, klawiaturą motylkową oraz portami USB Typu C możesz spać spokojnie. Jeżeli posiadasz starszy komputer z klasycznymi portami wejścia/wyjścia oraz klawiaturą bez Touch Bar uruchom go, kliknij logo Apple w lewym górnym rogu, wybierz opcję Ten Mac... i sprawdź dokładnie, z który model posiadasz. Jeżeli okaże się, że użytkujesz 15 calowy komputer MacBook Pro z połowy 2015 roku (Mid 2015) Twój komputer może podlegać programowi naprawczemu.

Skąd dowiem się, czy mój komputer kwalifikuje się do programu naprawczego?

To na szczęście bardzo proste. Potrzebujesz numer seryjny Twojego komputera. Znajdziesz go w zakładce Ten Mac pod nazwą modelu. Alternatywnie numer seryjny jest też wygrawerowany na obudowie oraz znajduje się na naklejce umieszczonej na pudełku. Najprostszym sposobem jest skopiowanie go z informacji o komputerze. Następnie przejdź na stronę pomocy technicznej oraz wklej/wpisz numer seryjny Twojego urządzenia.

Mój komputer kwalifikuje się do naprawy. Co mam zrobić?

Jeżeli Twój komputer kwalifikuje się do programu naprawczego powinieneś jak najszybciej udać się do autoryzowanego serwisu. Zanim to jednak zrobisz pamiętaj o wykonaniu pełnej kopii zapasowej systemu oraz danych, które przechowujesz na komputerze. Polecamy również wyłączenie funkcji Find my Mac, abyś nie musiał robić tego w serwisie. Jeżeli chcesz być w 100 procentach pewny, że nikt nie będzie miał dostępu do Twoich danych przeinstaluj system macOS.

Kolejnym krokiem jest znalezienie autoryzowanego serwisu. Apple w Polsce nie posiada swoich własnych serwisów i korzysta z usług innych firm takich, jak np. Cortland, iSpot, iMad, które posiadają stosowne certyfikacje. Dokładne informacje odnośnie serwisu znajdziesz na stronie wsparcia Apple.

Jeżeli myślisz o oddaniu komputera do sklepu, w którym go kupiłeś odradzamy ten krok chyba, że sklep ten jest także autoryzowanym serwisem Apple. W innym przypadku proces naprawy może się znacząco wydłużyć.

Czy mogę nadal używać mojego MacBook'a?

Firma Apple zaleca natychmiastowe zaprzestanie użytkowania komputera, który podlega programowi naprawczemu.

W jaki sposób Apple naprawi komputery?

Źródło: ifixit

Naprawa obejmuje wymianę wadliwej baterii na zupełnie nowy egzemplarz pozbawiony wad. Żadna inna część urządzenie nie zostanie wymieniona.

Czy będę musiał zapłacić za naprawę?

Nie. Programy naprawcze ogłaszane przez producenta są darmowe. Podobnie jest w przypadku programu naprawczego baterii w 15 calowym MacBook'u Pro z połowy 2015 roku.

Ile czasu zajmie naprawa?

Apple informuje, że naprawa może potrwać nawet do dwóch tygodni. Z praktyki wiemy jednak, że serwisy naprawiają urządzenia znacznie szybciej. W przypadku ogłoszenia programu naprawczego serwis posiada na miejscu wszystkie części niezbędne do wykonania naprawy, więc prawdopodobnie otrzymasz swój komputer z powrotem po kilku dniach. Wszystko zależy od serwisu, który wybierzesz i ilości zleceń, jakie aktualnie posiada.