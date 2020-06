Project Cars 3 z datą premiery na PlayStation 4, Xbox One i PC

Firmy Bandai Namco oraz Slightly Mad Studios ujawniły dzisiaj datę premiery zapowiedzianej niedawno produkcji - Project Cars 3.

Niespełna miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że seria Project Cars powróci w swojej trzeciej odsłonie. Zapowiedzi towarzyszył stosowny zwiastun i garść informacji. Dzisiaj, zarówno wydawca tytułu - Bandai Namco, jak i twórcy gry - Slightly Mad Studios byli znacznie bardziej wylewni. Poznaliśmy nie tylko datę premiery gry, która nastąpi już 28 sierpnia, ale również platformy docelowe - PlayStation 4, Xbox One i PC (Steam). To dobra wiadomość dla graczy, którzy nie posiadają sprzętu japońskiego producenta. Do tej pory sugerowano, że Project Cars 3 może być tytułem z czasową wyłącznością na PS4.

Twórcy ujawnili również nowe informacje na temat samej gry. Project Cars 3 zaoferuje graczom ponad 200 unikalnych pojazdów (z możliwością ich modyfikacji), którymi będziemy się ścigać na 140 niepowtarzalnych trasach. Gra pozwoli nam na rywalizację w zupełnie nowym trybie kariery, jak również przez sieć.

Studio Slightly Mad zapewnia również, że ich najnowsza produkcja pozwoli na dostosowanie ustawień wspomagania jazdy, tak aby każdy gracz czuł się komfortowo podczas zabawy, bez względu na posiadany sprzęt czy umiejętności.

Końcówka lata i początek jesieni upłyną nam w tym roku pod znakiem wyścigów samochodowych. Warto przypomnieć, że 9 października zadebiutuje DiRT 5 od Codemasters.

Zobacz również: Pokemon Unite - zapowiedziano grę MOBA na Nintendo Switch i smartfony